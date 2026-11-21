Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, le général de brigade Mohammad Akraminia, porte-parole de l'armée de la République islamique d'Iran, en se rendant dans le sud du pays, a rencontré et s'est entretenu avec les commandants, les responsables et le personnel des unités de l'armée à Bandar Abbas, Kuhestak, sur le littoral, à Sirik et à Jask.

Le porte-parole de l'armée, en marge de ces rencontres, soulignant la connaissance complète des combattants des forces armées des évolutions maritimes, a déclaré : de l'est à l'ouest du détroit d'Ormuz se trouve sous l'observation et le contrôle des forces armées de la République islamique d'Iran, et la domination et la préparation opérationnelle des forces armées dans le contrôle des eaux de la région et l'observation continue des mouvements maritimes sont tout à fait évidentes.

Le général de brigade Akraminia, évoquant le rôle historique de la résistance du peuple iranien face aux puissances étrangères, s'est adressé aux combattants : aujourd'hui, vous êtes face à une puissance qui se considère comme la superpuissance militaire du monde. La résistance et l'endurance des combattants iraniens face à un tel ennemi sont une grande et durable fierté sur le plan national et religieux, et vos efforts, chers combattants, sur les positions opérationnelles ont empêché la réalisation des objectifs de l'ennemi.

Le porte-parole de l'armée a ensuite qualifié les efforts des combattants présents sur les positions côtières de facteur important de l'échec de l'ennemi à atteindre ses objectifs et a souligné : l'ennemi n'a jusqu'à présent pas pu atteindre des objectifs tels que l'occupation du territoire, la division du pays et la domination de l'Iran, et cette résistance est due aux efforts, à l'engagement et à la préparation des combattants des forces armées.