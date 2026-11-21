Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le porte-parole du département d’État américain, Tommy Pigott, a appelé le Premier ministre irakien Ali al-Zaïdi à demander des comptes aux groupes que Washington accuse d’être impliqués dans des actes de violence et de déstabilisation.

Cette déclaration s’inscrit dans le prolongement des discussions entre Ali al-Zaïdi et Donald Trump, en juillet dernier. À cette occasion, Washington avait notamment insisté sur le désarmement des groupes armés, la prévention des attaques contre les intérêts américains depuis le territoire irakien, le placement de l’ensemble des armes sous l’autorité de l’État et la poursuite des responsables de ces attaques.

Les demandes américaines ne se limitent pas à ces mesures. Elles portent également sur la réduction des capacités militaires et économiques autonomes des groupes concernés et sur un approfondissement des relations sécuritaires et économiques entre les deux pays.

Ces pressions placent toutefois au premier plan une question institutionnelle : jusqu’où les États-Unis entendent-ils peser sur les décisions d’un gouvernement souverain ? La gestion des forces armées, l’application des lois et la définition des orientations politiques et sécuritaires relèvent des institutions constitutionnelles et élues irakiennes.

La volonté de Washington de conditionner sa coopération avec Bagdad à la satisfaction de ses exigences est également perçue comme un moyen d’accroître son influence sur les rapports de force politiques en Irak, en particulier face aux courants proches de l’Axe de la Résistance.

Au-delà du dossier des groupes armés, cette confrontation met ainsi en évidence un enjeu central pour l’avenir du pays : la capacité des institutions irakiennes à déterminer elles-mêmes leurs choix politiques et sécuritaires, sans que ceux-ci soient dictés par la Maison-Blanche.

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