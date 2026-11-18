Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Reuters, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, dans son discours, évoquant la publication de rapports sur la possibilité que l'Iran planifie une attaque contre Washington à l'aide d'une bombe sale ou d'armes chimiques, a admis qu'il n'existe aucun signe de menace imminente contre la capitale américaine.

Il a déclaré que les services de renseignement américains examinent chaque jour les menaces potentielles contre ce pays, mais que la plupart de ces rapports ne sont pas crédibles et doivent être examinés avant toute conclusion.

Le secrétaire d'État américain a ajouté que Washington continue de prendre au sérieux les menaces alléguées de la part de l'Iran et d'autres groupes.

Rubio a également critiqué la divulgation d'informations confidentielles par certaines sources de renseignement aux médias et a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter les détails du rapport publié par CNN.

Auparavant, Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Conseil consultatif islamique, évoquant les récents mensonges des médias américains contre l'Iran, centrés sur CNN et le journal The New York Times, a écrit dans un post sur l'un des réseaux sociaux : les mêmes opérations de tromperie (faux drapeau) et les mêmes bellicisme habituels, seulement avec de nouveaux logos !

Il a ajouté : le crédit de l'aile droite est à bout et ne s'achète plus ; c'est pourquoi l'opération psychologique et la communication ont été réorientées vers « The New York Times » et « CNN ».

Le président du Conseil consultatif islamique a noté : ce processus avance avec l'approbation de Larry Ellison. La conquête et la mainmise sur les médias sont en cours à toute force.

Il convient de noter que Larry Ellison est le plus grand soutien financier privé de l'armée criminelle d'Israël et la figure la plus éminente de la famille Ellison en tant que nouveaux propriétaires de CNN.