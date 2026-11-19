Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon le quotidien libanais Al-Akhbar, l’Arabie saoudite a toutefois dépêché, au cours des deux derniers jours, d’importants renforts humains et matériels dans ces zones. Cette mobilisation viserait à ouvrir une brèche dans les lignes de front et à compenser en partie les pertes subies sur le front sud du détroit de Bab el-Mandeb.

Des sources militaires et tribales ont confirmé à Al-Akhbar que des dizaines de véhicules blindés et des équipements militaires de pointe saoudiens étaient arrivés dans la soirée de l’avant-veille à Marib. Ce matériel aurait été acheminé depuis la région d’Asir, dans le sud-est de l’Arabie saoudite.

Ce déploiement coïncide avec une série de réunions tenues par Fares al-Shammari, commandant des forces saoudiennes à Marib, avec des responsables militaires relevant du ministère de la Défense du gouvernement d’Aden ainsi qu’avec des commandants affiliés au parti Al-Islah.

Au cours de ces rencontres, al-Shammari a réaffirmé que Riyad continuerait de soutenir les différents fronts de l’est du Yémen. Il a également fait part de la volonté saoudienne d’intensifier les opérations à Marib et d’accroître la pression sur la province d’Al-Jawf. L’objectif affiché serait de fragiliser les lignes défensives adverses et de permettre aux groupes soutenus par Riyad de progresser en direction de Sanaa, la capitale yéménite.

Parallèlement, l’Arabie saoudite a transféré vers le front de Bayhan, au sud de la province de Marib, plusieurs centaines de combattants affiliés à Tareq Saleh. Ces forces s’étaient auparavant retirées de Ras al-Ara et du district d’Al-Mudharaba, dans l’ouest de la province de Lahij.

Selon des sources militaires, un comité saoudien a pris en charge le transfert de centaines de membres de brigades qui opéraient auparavant sur la côte occidentale du Yémen sous l’appellation de « Garde républicaine ». Cette décision intervient après le refus du Conseil de transition du Sud, lundi dernier, de laisser ces unités entrer dans la ville d’Aden.

Dans le même temps, des sources proches du front de Midi, au nord de la province de Hajjah, indiquent que les directives saoudiennes portent également sur le redéploiement de plusieurs brigades des forces d’urgence depuis les fronts d’Al-Buqaa, de Kitaf et de Baqim, dans le nord de la province de Saada, à la frontière méridionale de l’Arabie saoudite, vers la province d’Al-Jawf.

Ce transfert de la quatrième division des forces d’urgence aurait coïncidé avec l’arrivée dans la région de Jizan d’un premier groupe de combattants venus de Syrie. Les mêmes sources affirment que Riyad envisage de remplacer une grande partie des groupes yéménites qui lui sont affiliés et stationnés le long de sa frontière sud par des forces originaires du Pakistan, de Syrie et du Soudan.

Riyad préoccupé par d’éventuelles attaques yéménites à sa frontière sud

Pour des observateurs à Sanaa, ces mouvements militaires traduisent les inquiétudes de l’Arabie saoudite face à une possible intensification des attaques des forces armées yéménites sur les fronts frontaliers. Cette préoccupation intervient alors même que Riyad cherche à élargir ses opérations militaires à Marib et à Al-Jawf.

Dans ce contexte, une source militaire à Sanaa a mis en garde, dans un entretien accordé à Al-Akhbar, les forces saoudiennes déployées dans les provinces de Marib et d’Al-Jawf contre toute répétition des événements survenus précédemment sur la côte occidentale du Yémen, dans les zones méridionales de la périphérie de Taëz et dans l’ouest de la province de Lahij.

La source a averti qu’une intensification de grande ampleur des opérations sur les fronts de Marib et d’Al-Jawf provoquerait une riposte puissante. Elle a également évoqué la possibilité de la perte des principales provinces pétrolifères du Yémen, citant Marib, Chabwa et Al-Jawf.

Marib : les forces armées yéménites prennent le contrôle de 80 % de Ragwan

Sur le terrain, les affrontements se sont intensifiés dans le nord-ouest de la province de Marib, en particulier autour d’Al-Asdas, centre du district de Ragwan. Selon les informations rapportées, les forces armées yéménites contrôlent désormais environ 80 % de cette zone, après de violents combats contre les groupes affiliés au parti Al-Islah.

L’escalade intervient alors que l’aviation saoudienne a multiplié ses raids, dont le nombre dépasse désormais 40. Onze frappes ont visé le district d’Al-Jubah, auparavant contrôlé par le parti Al-Islah, tandis que cinq autres ont ciblé le district de Majzar, dont les médias proches du parti avaient pourtant annoncé la prise de contrôle par leurs forces.

Malgré ces bombardements, Mansour Thawaba, commandant de la 48e brigade des gardes-frontières, a reconnu que le district de Ragwan, considéré comme la ligne de défense occidentale de la ville de Marib, était passé sous le contrôle des forces armées yéménites. Il a également indiqué que celles-ci avaient dépassé la zone de Wadi Halhalan, dans les environs de Ragwan.

Les forces armées yéménites ont, de leur côté, diffusé des images montrant l’expulsion des forces envoyées par l’Arabie saoudite du district de Ragwan. Celui-ci devient ainsi le treizième des quatorze districts de la province de Marib à passer sous leur contrôle.

Dans la province d’Al-Jawf, de violents affrontements ont également été signalés sur le front de Huwayshan, à l’est de la région. Ces combats n’ont toutefois pas entraîné, jusqu’à présent, de modification de la répartition territoriale entre les parties.

Auparavant, les forces armées yéménites étaient parvenues à déloger des unités des forces d’urgence des environs de la zone d’Al-Duhayza.

Fin/229