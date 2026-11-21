Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Lors du sermon de la prière du vendredi, prononcé la veille à la mosquée Ghadir, dans le quartier de Kigogo Post à Dar es-Salam, le cheikh Hamid Jalale a rappelé que l’éducation des enfants doit reposer sur des convictions religieuses solides et des principes moraux. Il a souligné que les parents doivent être attentifs à leurs propres actes, à leur alimentation et à l’environnement qu’ils préparent pour leurs enfants, avant même leur naissance.

Le cheikh a présenté la consommation d’aliments halal comme l’un des premiers fondements de cette éducation. Il a précisé que les parents doivent éviter aussi bien les aliments obtenus par l’injustice, le vol ou l’usurpation que ceux dont la consommation est interdite par Dieu, notamment la viande de porc et les boissons alcoolisées. Cette vigilance, a-t-il insisté, doit commencer avant même que le couple ait des enfants, en s’assurant que les revenus et les aliments proviennent de sources conformes aux prescriptions religieuses.

Pour appuyer son propos, le directeur de l’institut théologique Imam Sadiq a cité le verset 4 de la sourate Al-Maïda, qui évoque la licéité des bonnes choses et rappelle aux croyants de craindre Dieu, dont le jugement est prompt. Il a estimé qu’un enfant élevé dans un foyer où l’alimentation halal est respectée dispose de bases favorables à son orientation vers le bien et à l’acquisition de bonnes valeurs morales.

Évoquant Hazrat Fatima Zahra (PSL), il a présenté la pureté de la nourriture dont elle fut issue comme l’un des aspects de sa grandeur éducative. Il a également rappelé que les pères et les ancêtres du Prophète Mohammad (PSLF), dans sa lignée remontant à Adam, n'étaient pas liés à des pratiques illicites.

Mise en garde contre l’affaiblissement des valeurs morales

Dans la suite de son sermon, le cheikh Jalale a alerté sur l’affaiblissement des valeurs morales dans le monde contemporain. Il a souligné que l’environnement social joue un rôle majeur dans la formation de la personnalité des enfants et des adolescents, et que les enseignements dispensés dans certains établissements scolaires et universitaires ne suffisent pas toujours à les préparer à devenir des membres utiles à la société. Il a ajouté que certaines influences extérieures peuvent réduire à néant les efforts des parents et des enseignants.

Il a notamment dénoncé la banalisation de l’homosexualité masculine et féminine ainsi que de la prostitution dans certains milieux sociaux. Selon lui, ces phénomènes pourraient également toucher la société tanzanienne si les parents, les responsables religieux et la population ne prenaient pas de mesures pour protéger les jeunes et les filles des comportements interdits par leur religion.

Le cheikh a appelé la société à renforcer l’éducation et l’encadrement des jeunes. Il a averti qu’en l’absence d’une mobilisation collective, le pays pourrait connaître d’importants changements dans ses mentalités et ses structures sociales, jusqu’à la reconnaissance officielle de groupes favorables à l’homosexualité. Il a également exprimé la crainte que les citoyens ne puissent plus critiquer librement des pratiques contraires à leurs convictions religieuses, par peur ou en raison de restrictions.

En conclusion, il a souligné que l’éducation de la jeune génération ne relève pas uniquement des parents et des enseignants, mais nécessite la coopération des familles, des responsables religieux et de toutes les composantes de la société. Il a enfin prié Dieu de protéger les jeunes et les filles des épreuves, des calamités et des comportements répréhensibles.

Fin/229