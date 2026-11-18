Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Reuters, Bret Erickson, analyste économique américain, a souligné que le journal New York Times doit supprimer l'article publié le 16 novembre contre les barrages hydrauliques iraniens.

Il a précisé que les auteurs de cet article cherchent à préparer le terrain dans l'opinion publique concernant le classement des barrages et installations hydrauliques iraniens dans la catégorie des infrastructures à double usage.

Erickson a ajouté que de telles actions pourraient servir de prétexte pour justifier une attaque américaine contre ces installations conformément au droit international. Tous les experts cités dans cet article, après la publication du reportage, ont pris publiquement position en critiquant le traitement du sujet et ses conclusions.

Il a souligné que la tentative de préparer l'opinion publique à accepter des crimes de guerre, sans fournir de preuves définitives et dans des conditions où les experts cités par ce même reportage le critiquent immédiatement après sa publication, témoigne d'un manque évident de sincérité et d'éthique professionnelle.