Selon un rapport de l'agence de presse Abna, la revue « The Atlantic » a rapporté que « Abdulrahman Muhammad Al-Sayed », sénateur démocrate élu de l'État du Michigan, dans des propos explicites, évoquant le rôle destructeur de Washington dans la guerre de Gaza, a souligné : « Nous avons aidé un génocide, nous avons mis des armes à la disposition de ses auteurs et nous avons participé à ces crimes ; la vérité est celle-là. »

Évoquant les statistiques bouleversantes des martyrs à Gaza, il a ajouté qu'au moins 70 000 personnes – dont au moins la moitié sont des enfants – ont perdu la vie dans ces crimes, et qu'il s'agit d'un chiffre minimum.

Cet homme politique américain, critiquant les doubles standards des hommes d'État de Washington, a noté que si un autre pays avait commis de telles atrocités, il aurait été confronté aux réactions les plus sévères.

Al-Sayed avait auparavant également, dans des propos critiquant le contrat de vente de 2,8 milliards de dollars de bombes de 2 000 livres au régime sioniste, financé par les impôts des citoyens américains, demandé la cessation de cette aide et avait souligné : « Une bombe de 2 000 livres n'a jamais enseigné à personne, n'a jamais nourri personne et n'a jamais fourni de services médicaux ; au lieu d'envoyer des bombes pour être larguées sur des écoles, ce budget devrait être consacré à l'éducation et à la santé à l'intérieur des États-Unis. »