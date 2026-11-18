Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le cheikh Nazim al-Saidi, président du conseil exécutif du mouvement irakien Nujaba, a souligné : avec des cœurs remplis de foi en la prédestination divine, nous présentons nos condoléances pour le décès de la haute autorité religieuse, Son Éminence le grand ayatollah cheikh Hussein Vahid Khorasani (que son âme soit sanctifiée), à l'Imam du temps (que Dieu hâte son avènement), aux grandes autorités religieuses, aux séminaires théologiques, à sa noble famille, à ses élèves et à ses partisans, ainsi qu'à l'ensemble des croyants.

Il a ajouté : ce savant défunt a consacré sa vie au service des enseignements de la famille du Prophète (que la paix soit sur eux) et a joué un rôle éminent dans l'enseignement, la recherche, la rédaction d'ouvrages et la formation de générations de savants et d'érudits du séminaire. Il a également eu une présence influente dans la défense de l'école de la famille du Prophète, la revitalisation des rites et le service aux croyants et aux orphelins.

Al-Saidi a souligné : son décès est une grande perte pour les séminaires théologiques et la communauté islamique. Les œuvres scientifiques et spirituelles de cette haute autorité religieuse perdureront dans la mémoire et le cœur de ses élèves et de ses partisans.