Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Lancé le vendredi 20 novembre sous le slogan « Luttons pour notre avenir, pas pour leurs guerres », ce mouvement doit se poursuivre les 21 et 22 novembre. Des syndicats, des associations ainsi que des organisations lycéennes et étudiantes figurent parmi ses principaux organisateurs.

En Italie, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Rome et à Milan. La Confédération générale italienne du travail (CGIL) a fait état d’une centaine de rassemblements organisés dans le pays, auxquels auraient participé plus d’un million de personnes. Les manifestants ont dénoncé l’augmentation des budgets militaires et du coût de la vie, tout en réclamant un changement de la politique économique et sociale du gouvernement.

En Allemagne, le collectif GenZ regelt a annoncé la participation d’environ 21 000 personnes à des mobilisations dans 70 villes. À Berlin, près d’un millier de jeunes ont protesté contre le réarmement et l’éventualité d’un rétablissement du service militaire obligatoire. Ils ont également appelé à investir davantage dans l’éducation et rejeté les réductions des dépenses publiques.

En France, plusieurs centaines de jeunes ont manifesté à Paris contre la militarisation de la société et pour défendre l’avenir de leur génération, à l’occasion du huitième anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. En Espagne, des centaines de personnes se sont également rassemblées à Madrid pour dénoncer la hausse des dépenses militaires et réclamer un renforcement de l’enseignement public ainsi qu’une amélioration des conditions dans les établissements scolaires.

À Londres, plusieurs centaines de personnes, dont des lycéens, ont défilé sous le slogan « Luttons pour notre avenir, pas pour leurs guerres ». Outre leur opposition aux politiques militaires, les manifestants ont alerté sur l’endettement des jeunes lié aux études, la crise énergétique, la hausse du coût de la vie et les conséquences de la crise climatique.

Parallèlement, des syndicats et des organisations engagées dans la défense du droit au logement, issus de sept pays — Belgique, Royaume-Uni, Espagne, France, Grèce, Italie et Portugal — ont présenté six revendications communes. Celles-ci portent notamment sur la garantie d’un logement pour tous, la baisse des prix, l’augmentation des salaires, la taxation des plus riches et l’abandon des politiques d’armement.

L’historien français Sylvain Boulouque a souligné le caractère notable de la coordination à l’échelle européenne. Il a également relevé que la défiance envers les forces de l’ordre et les détenteurs du pouvoir constituait l’un des thèmes communs aux différentes mobilisations.

Les manifestations ne devraient pas prendre fin avec le week-end. En Belgique, d’autres grèves et rassemblements sont notamment prévus pour le lundi suivant.

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