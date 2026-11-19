Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon le site bahreïni Mirat al-Bahreïn, les peines auraient été communiquées au juge Al-Ajlan sur la base de directives directes du Conseil supérieur de la défense, présidé par le roi Hamad ben Issa, son fils Nasser et le ministre de l’Intérieur. Le juge aurait ensuite prononcé les verdicts en moins de trois minutes. Cette procédure soulève, selon le média, de sérieuses interrogations sur l’indépendance de la justice et sur les modalités de décision dans cette affaire.

Dans son article, le site s’appuie notamment sur les déclarations de l’ayatollah cheikh Issa Qassem pour présenter l’emprisonnement des religieux non comme une fin, mais comme un « moteur du djihad au service de l’islam, de la liberté, de la dignité et du recouvrement des droits ». Cette lecture souligne que la prison peut priver un religieux de sa liberté, sans pour autant lui faire perdre sa place auprès de la population. Au contraire, les tentatives visant à l’écarter pourraient renforcer le soutien populaire dont il bénéficie. Ainsi, ce que le régime entendait imposer comme une épreuve aux religieux pourrait finalement se retourner contre lui et ses alliés, en transformant les peines de prison en un facteur de poursuite de la lutte pour la liberté et la dignité.

Le site revient également sur la déclaration publiée par neuf députés immédiatement après l’annonce des verdicts, qu’il qualifie de « début d’un spectacle honteux ». Ces parlementaires ont approuvé les condamnations en invoquant la sécurité, la souveraineté et l’unité nationale, tout en exprimant leur soutien au ministre de l’Intérieur et aux services de sécurité. Dans leur communiqué, ils ont repris les accusations de terrorisme, de complot et de liens avec le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien, alors même que l’affaire n’avait pas encore achevé la procédure d’appel.

Mirat al-Bahreïn relève une contradiction dans cette position : les députés qui invoquent l’indépendance du pouvoir judiciaire ont eux-mêmes considéré les verdicts comme définitifs avant même la fin de la procédure judiciaire. Leur déclaration a consacré une large place aux éloges adressés au ministre de l’Intérieur et aux services de sécurité, sans évoquer les droits des condamnés ni les contestations soulevées au sujet du déroulement du procès. Le média estime ainsi que les députés ont apporté un soutien parlementaire à la position des autorités, sans manifester la moindre volonté de distinguer le contrôle parlementaire du pouvoir exécutif.

L’article souligne par ailleurs que les personnes condamnées ne sont ni des individus inconnus ni un groupe marginal. Parmi elles figurent des dizaines de religieux chiites issus d’une institution religieuse ancienne et profondément enracinée dans la société bahreïnie, qui participe depuis des siècles à sa vie scientifique, sociale et religieuse, bien avant l’apparition du Parlement sous sa forme actuelle.

Cette appartenance à une institution religieuse ne soustrait personne à l’obligation de répondre de ses actes devant la loi, précise le média, mais elle ne peut pas non plus être effacée par la simple formulation d’accusations. Se réjouir de l’emprisonnement d’un aussi grand nombre de religieux ne saurait donc être considéré comme une chose anodine dans une société qui connaît leur histoire et leur place.

En conclusion, Mirat al-Bahreïn estime que la notion de « partenariat national » perd tout son sens lorsque des verdicts visant des religieux sont approuvés avant la fin de la procédure judiciaire. Le site compare ceux qui se présentent comme des « partenaires de la patrie » au mât d’un navire portant la voile du pouvoir : lorsque celui-ci a déployé sa voile contre les religieux, il a constaté qu’elle était déjà solidement attachée au mât parlementaire, prêt à la soutenir. Selon cette analyse, ce partenariat ne protège ses membres que tant qu’ils restent dans le camp du pouvoir ; dès qu’ils deviennent eux-mêmes la cible de ses accusations, il se referme sur eux.

Le média bahreïni conclut sur un avertissement concernant les prochains jours. Il prédit le lancement de campagnes qu’il qualifie de méprisables, caractérisées par la dépravation, l’absence de scrupules et les insultes, dans lesquelles certains chercheront à rivaliser pour approuver les décisions du Conseil supérieur de la défense et féliciter Hamad et sa famille. Mirat al-Bahreïn évoque ainsi l’imminence d’une « grande célébration funeste », marquée selon lui par la bassesse, l’impudence et la déchéance. Le site affirme toutefois que cette célébration ne durera pas et prédit que les « partenaires de la patrie » et les « défenseurs de la maison » apprendront bientôt la chute et la destitution de leur roi, ajoutant qu’il sera alors trop tard pour éviter les conséquences de leur soutien. Il termine en citant le proverbe : « Le croyant ne se fait pas piquer deux fois par le même trou. »

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