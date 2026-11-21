Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Lors d’un point de presse, le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères a indiqué que le mémorandum d’entente constituait une feuille de route destinée à régler le différend entre Téhéran et Washington. Il a précisé que sa signature avait été accompagnée de réunions à Bürgenstock, en Suisse, tout en reconnaissant que sa mise en œuvre se heurtait encore à plusieurs obstacles.

Le porte-parole a également évoqué la récente visite du ministre iranien des Affaires étrangères à Islamabad. À cette occasion, celui-ci a discuté des efforts de médiation avec le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, et le chef de l’armée, le général Asim Munir. Selon le ministère, ces échanges ont notamment confirmé la volonté de maintenir le rôle du Pakistan dans ce processus.

Une réunion trilatérale sur la coopération en matière de défense

Sur un autre dossier régional, le ministère pakistanais des Affaires étrangères a annoncé qu’Islamabad accueillerait, vers la fin du mois de novembre, une réunion réunissant le Pakistan, l’Arabie saoudite et la Turquie.

Cette rencontre doit permettre d’examiner la mise en œuvre de l’accord de défense commun et de renforcer la coordination institutionnelle entre les trois pays. Le porte-parole a tenu à préciser que cet accord avait un caractère exclusivement défensif et qu’il ne visait aucun autre pays.

Islamabad réaffirme son soutien à la cause palestinienne

Interrogé sur la réception, par le représentant pakistanais à la Conférence du désarmement, des lettres de créance du représentant du régime sioniste, le ministère a expliqué que cette démarche avait été accomplie uniquement dans le cadre des fonctions de la présidence de la conférence et conformément aux usages protocolaires des Nations unies. Il a souligné qu’elle ne constituait en aucun cas l’établissement de relations bilatérales.

Islamabad a réaffirmé, à cette occasion, sa position constante en faveur de la création d’un État palestinien indépendant dans les frontières d’avant la guerre de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.

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