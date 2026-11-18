Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Reuters, la ministre des Affaires étrangères de l'Australie a annoncé que le gouvernement de son pays a sanctionné trois colons sionistes et quatre entités liées à la colonisation en Cisjordanie.

Le ministère des Affaires étrangères de l'Australie a également souligné que ces sanctions incluent des individus et des entités ayant joué un rôle dans la violence contre les Palestiniens et l'expansion des colonies illégales en Cisjordanie.

Les personnes sanctionnées incluent Daniela Weiss, Itamar Yehuda Levi et Eliav Libi. Les organisations Amana, Nahala et Hashomer Yosh ainsi que l'entreprise Eyal Hari Yehuda figurent également sur la liste des sanctions.

Les mesures de l'Australie comprennent le gel des avoirs et l'interdiction de fournir des services financiers aux individus et entités sanctionnés. De plus, les personnes visées par les sanctions ne seront pas autorisées à entrer en Australie.

La ministre des Affaires étrangères de l'Australie a également souligné que c'est la première fois que le gouvernement de son pays sanctionne une entreprise de construction active dans les colonies du régime sioniste.