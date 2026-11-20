Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le général de brigade Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré que ces opérations avaient été menées en riposte à l’agression saoudienne contre le Yémen et aux massacres commis, selon ses termes, contre la population, ainsi qu’aux destructions visant les biens et les infrastructures du pays, sans distinction.

Il a notamment évoqué la dernière attaque contre des civils yéménites qui se trouvaient à bord d’une embarcation au large de Ras al-Ara. Cette frappe aurait fait des dizaines de morts et de blessés, parmi lesquels figuraient principalement des femmes et des enfants.

Des frappes présentées comme directes et précises

Yahya Saree a affirmé que les opérations avaient atteint directement leurs objectifs et leur avaient causé d’importants dégâts. Il a également averti que les installations visées resteraient inscrites sur la liste des cibles des forces armées yéménites tant que l’ennemi saoudien poursuivrait ses attaques contre les civils et les infrastructures civiles au Yémen.

Le porte-parole a assuré que les forces yéménites continueraient à défendre le pays et sa population. Il a promis à l’adversaire saoudien des ripostes qu’il n’oublierait pas, affirmant que celui-ci devrait répondre de ses actes et payer le prix des crimes commis contre le peuple yéménite.

Appel aux investisseurs à quitter le territoire saoudien

Le général de brigade a renouvelé son appel à l’ensemble des sociétés d’investissement, des investisseurs et des détenteurs de capitaux, les exhortant à quitter immédiatement l’Arabie saoudite pour se rendre dans des pays sûrs.

Il a estimé que le territoire saoudien ne pouvait être considéré comme sûr, à l’exception des lieux saints de La Mecque et de Médine.

Menace d’une intensification des opérations militaires

Yahya Saree a enfin annoncé la poursuite des opérations militaires spéciales en profondeur sur le territoire saoudien. Il a évoqué l’instauration d’une équation fondée sur le principe du blocus en réponse au blocus et de l’escalade en réponse à l’escalade.

Il a également menacé de prendre pour cible les rassemblements des forces affiliées à l’adversaire saoudien ainsi que leurs officiers, jusqu’à la cessation de l’agression et à la levée du blocus imposé au Yémen.

Des dégâts signalés dans le centre financier de Riyad

La veille, jeudi, les forces armées yéménites avaient déjà revendiqué une attaque contre le plus haut gratte-ciel de Riyad, qui abrite le siège du Fonds public d’investissement saoudien.

Citant la Défense civile saoudienne, l’agence de presse officielle du royaume a rapporté qu’une tour du centre financier de Riyad avait été touchée. L’incident aurait provoqué des dégâts matériels dans plusieurs étages de l’immeuble ainsi que dans des bâtiments voisins.

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