Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le journal The Wall Street Journal a rapporté que Hung Cao, candidat au ministère de la Marine des États-Unis, lors de l'audition de sa candidature au Sénat, a été confronté aux questions et critiques des représentants des deux partis concernant les conséquences de la guerre avec l'Iran sur la capacité militaire de la Marine, la réduction des stocks d'armes et la situation matérielle et psychologique des marins.

Cao a confirmé que la Marine américaine, en raison d'une pénurie de munitions, a préparé certains missiles Tomahawk périmés à être réutilisés après avoir modifié le code de statut.

Les sénateurs ont également interrogé sur les rapports concernant huit tentatives de suicide sur le porte-avions Abraham Lincoln, le manque de nourriture et d'installations sanitaires pour les marins et la prolongation des missions en mer.

Cao a également révélé que le commandant et deux autres hauts responsables du sous-marin USS South Dakota ont été relevés de leurs fonctions après un incident en septembre et qu'il n'en a pas informé le Congrès.