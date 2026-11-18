Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant RT, les résultats d'un sondage réalisé par l'institut Forsa montrent que 86 pour cent des Allemands sont mécontents de l'action du gouvernement du chancelier Friedrich Merz. Ce chiffre est le niveau de satisfaction le plus bas enregistré depuis la formation de son gouvernement.

Selon ce rapport, seulement 12 pour cent des participants sont satisfaits de l'action du gouvernement allemand. Même parmi les partisans des partis de la coalition au pouvoir, un mécontentement généralisé est observé, de sorte que 72 pour cent des partisans de la CDU/CSU et 77 pour cent des partisans du SPD ont exprimé leur mécontentement à l'égard de l'action du gouvernement. De plus, 63 pour cent ont déclaré que les divergences internes de la coalition au pouvoir étaient devenues si lassantes qu'ils n'en suivaient plus les détails.

Selon ce sondage, 62 pour cent des participants considèrent Friedrich Merz comme ayant une personnalité faible, et la moitié des participants estiment également que la coalition au pouvoir n'a pas la capacité de gérer le pays.