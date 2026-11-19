Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans un message publié sur la page Facebook de son bureau en Afghanistan, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a relayé le témoignage de Khadija, une élève de neuf ans en deuxième année à l’école Mirwali, dans la ville de Mazar-e-Charif. « Je veux devenir médecin », a déclaré l’écolière.

En s’appuyant sur son ambition, l’organisation a rappelé que « l’éducation est un droit pour chaque enfant ». À l’occasion de cette journée internationale, elle a également souligné que « investir dans l’éducation, c’est investir dans l’avenir ».

Des millions d’enfants afghans privés d’éducation

En Afghanistan, l’accès à l’école demeure entravé par de multiples difficultés. La précarité économique et la pauvreté des familles empêchent certains parents de prendre en charge les frais liés à la scolarité, notamment l’achat de fournitures et de vêtements ainsi que les dépenses de transport. Ces contraintes conduisent des enfants, en particulier des garçons, à abandonner leurs études ou à travailler pour contribuer aux revenus du foyer.

Pour les filles, les obstacles sont également institutionnels. Depuis le retour des talibans au pouvoir, l’accès à l’enseignement secondaire leur est interdit au-delà de la sixième année. Cette mesure prive des millions d’élèves de la possibilité de poursuivre leur parcours scolaire et compromet leurs perspectives d’avenir, tant sur le plan éducatif que professionnel.

Les dernières données publiées conjointement par l’UNESCO et l’UNICEF, le 4 novembre 2026, font état de plus de 2,6 millions de filles afghanes exclues de l’enseignement au-delà de la sixième année. L’Afghanistan demeure ainsi le seul pays au monde où les filles et les femmes sont privées d’accès à l’enseignement secondaire et supérieur.

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