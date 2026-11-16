Selon l'agence de presse ABNA, Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des questions juridiques et internationales, participant à l'émission « Entretien spécial d'actualité », a répondu aux questions sur les derniers développements dans le domaine de la politique étrangère du pays.

Gharibabadi, au début de cette conférence de presse, soulignant que l'Amérique est un pays qui manque à ses engagements, a déclaré : L'Amérique a manifesté son manquement à ses engagements au moins trois fois au cours de l'année et demie écoulée. Ces cas montrent qu'à la table de la diplomatie, on ne peut pas faire confiance à l'Amérique. Premièrement, nous avons assisté à la guerre de 12 jours, alors que des négociations étaient en cours auparavant. Ensuite, la guerre de 40 jours a eu lieu, qui s'est également produite dans des conditions où les négociations se poursuivaient. Le troisième cas était les négociations d'Islamabad et l'entente qui en a résulté, laquelle, même si on la considère comme conclue, n'a duré au maximum que deux semaines.