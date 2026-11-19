Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le conseiller principal du commandant du Corps des gardiens de la Révolution islamique a développé jeudi sa conception de la place de l’être humain dans la pensée islamique. Il a rappelé que Dieu avait fait de l’homme Son représentant sur terre et que l’immensité de l’univers, avec ses milliards de galaxies et ses corps célestes, avait été créée pour cet être doté d’une telle dignité.

Mohammad Reza Naghdi a ensuite critiqué les approches matérialistes qui, selon lui, réduisent la place de l’homme. Il a notamment reproché à certaines conceptions occidentales de présenter l’individu comme un être centré sur lui-même, exclusivement préoccupé par ses intérêts et ses plaisirs, sans responsabilité envers la collectivité. Une telle vision peut, a-t-il estimé, conduire à justifier la recherche du profit personnel au prix de massacres, du pillage des richesses d’autres peuples et de l’exploitation de leurs ressources naturelles.

Il a également dénoncé d’autres courants matérialistes qui nient à l’être humain toute autonomie réelle et le considèrent comme le simple produit de processus sociaux, privé de libre arbitre et contraint à adopter des comportements déterminés. Le général Naghdi a rapproché ces deux approches des courants socialiste et libéral.

À l’inverse, a-t-il expliqué, l’islam reconnaît à l’être humain une dignité intrinsèque et la capacité de choisir sa propre voie. Cette liberté implique toutefois une responsabilité : celui qui préserve sa nature originelle et avance vers le but de la création doit mettre ses choix au service du progrès de la société et de l’humanité, plutôt que de la satisfaction de ses intérêts individuels.

C’est dans cette perspective que prennent leur sens, selon lui, des notions telles que la générosité, le dévouement et le martyre. Le martyr est celui qui décide librement et en pleine conscience de consacrer sa vie à la vérité et aux idéaux supérieurs de la collectivité. Le progrès de l’individu comme celui de la société dépend ainsi de la recherche de la justice et de la primauté de la vérité.

Pour illustrer cette conception, Naghdi a évoqué Daryaqoli Sourani, qu’il a présenté comme un exemple d’engagement désintéressé. Confronté à une menace pesant sur la sécurité, les droits et la vie de ses concitoyens, celui-ci a choisi de se mettre en danger pour y faire face, sans qu’aucune autorité ne lui en ait donné l’ordre. Rien ne l’obligeait extérieurement à intervenir, a souligné le responsable militaire ; c’est son sens intime du devoir et la pureté de sa nature qui l’ont conduit à agir.

Le général a également cité les volontaires qui se rendent aujourd’hui sur les terrains d’opération. Il a affirmé que des membres des forces aérospatiales rivalisaient même pour participer aux missions dans des conditions exposées aux tirs. À ses yeux, les martyrs et les personnes ayant fait preuve de dévouement incarnent ainsi une conception de l’être humain fondée sur la responsabilité et l’engagement.

Naghdi a attribué la formation de cette culture à l’action de l’imam Khomeini et du Guide martyr de la Révolution. Il a notamment rappelé l’appel de l’imam Khomeini à constituer une armée de vingt millions de personnes, qu’il a interprété comme une invitation adressée à l’ensemble de la population à prendre part à la vie collective et à assumer ses responsabilités. Cette conception, a-t-il ajouté, s’enracine dans les enseignements du Prophète de l’islam : chaque être humain, en tant que représentant de Dieu sur terre, doit se sentir responsable de la société et de ce qui se déroule autour de lui.

Évoquant les événements survenus dans la région, il a raconté que, lorsque des hélicoptères américains avaient emprunté des itinéraires difficiles d’accès et inhabités, des bergers présents sur place avaient spontanément pris leurs fusils de chasse pour leur tirer dessus. Selon Naghdi, ces hommes, agissant sans avoir reçu d’instructions, avaient infligé des pertes et des dégâts aux appareils et contraint les forces attaquantes à battre en retraite. Il a vu dans cette réaction spontanée la manifestation du même sens du devoir que celui attribué à Daryaqoli Sourani, et un facteur qui rend un peuple difficile à vaincre.

Le conseiller du commandant des Gardiens de la Révolution a par ailleurs évoqué la présence continue de la population dans les rues depuis 265 nuits. Il y voit la preuve que les citoyens ne considèrent pas la défense du pays comme une tâche réservée à l’armée et aux forces armées. Selon lui, chacun, quelle que soit sa position, se sent concerné par le sort du pays et prend part à la mobilisation face à l’ennemi. Il a estimé qu’une telle détermination populaire empêchait un adversaire, même doté d’importants moyens militaires et matériels, d’atteindre facilement ses objectifs.

Pour Naghdi, cette responsabilité collective est également indispensable pour faire face aux puissances qu’il qualifie de dominatrices et criminelles, notamment les États-Unis et le régime sioniste.

Enfin, il a interprété les mobilisations de jeunes dans plusieurs pays européens comme le signe d’un réveil politique et moral. Tout en relevant que certains médias attribuent ces mouvements à des revendications liées à l’éducation, au manque de salles de classe ou aux difficultés économiques, il a estimé que les jeunes profitent des mobilisations sectorielles pour exprimer des positions politiques plus larges.

La présence de drapeaux palestiniens dans les rassemblements organisés en France, en Allemagne et au Royaume-Uni constitue, selon lui, un indice que ces mobilisations dépassent les seules revendications sociales ou éducatives. Il y voit le signe d’une prise de conscience et du retour, chez les jeunes, d’un sentiment de responsabilité envers le destin de l’humanité.

Le général Naghdi a enfin attribué cette évolution aux enseignements et aux orientations de l’imam Khomeini et du Guide martyr de la Révolution. Il a exprimé l’espoir que cette prise de conscience continue de s’étendre à travers le monde et fasse émerger davantage de personnes prêtes, à l’image de Daryaqoli Sourani et d’autres figures de dévouement, à défendre la vérité et à s’opposer à l’injustice.

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