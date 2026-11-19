Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon Times of Israel, qui cite la chaîne 13 de la télévision du régime sioniste, un haut gradé de l’armée a confirmé l’existence de plans opérationnels élaborés conjointement avec le Commandement central américain (CENTCOM) et approuvés par les deux parties. Leur mise en œuvre dépendrait désormais d’une décision de Donald Trump. Les responsables militaires attendraient de connaître à la fois la nature de l’intervention envisagée par le président américain et le calendrier qu’il retiendra.

Cette coordination militaire s’inscrit dans un contexte de déclarations répétées de responsables sionistes sur la poursuite de leurs objectifs contre l’Iran. Israël Katz, ministre de la Guerre du régime, a notamment soutenu que la mission de son pays n’était pas terminée, accusant Téhéran de vouloir relancer ses efforts pour se doter de l’arme nucléaire.

Les contacts entre responsables militaires américains et sionistes se sont également poursuivis. Mercredi, Brad Cooper, commandant du CENTCOM, s’est entretenu avec Eyal Zamir, chef d’état-major de l’armée du régime sioniste, et plusieurs autres hauts responsables, parmi lesquels Roman Gofman, chef du Mossad. À l’issue de cette rencontre, Cooper a rejoint l’Arabie saoudite pour des discussions avec des représentants des pays du Golfe.

Les pays de la région tentent d’éviter une reprise de la guerre

Les démarches diplomatiques se multiplient parallèlement aux préparatifs militaires. Associated Press rapporte que Benjamin Netanyahou renforce ses pressions sur Washington pour obtenir une participation américaine à de nouvelles frappes contre l’Iran.

Face à cette perspective, plusieurs pays de la région cherchent à désamorcer les tensions. Des responsables du Golfe, du Pakistan et de la Turquie ont engagé des consultations coordonnées, notamment par téléphone avec de hauts responsables américains, dans le but d’empêcher un nouvel embrasement régional.

Le risque d’une riposte iranienne constitue l’une des principales préoccupations de ces pays. Selon Associated Press, des responsables régionaux anticipent que l’Iran et ses alliés pourraient étendre leurs représailles bien au-delà des bases militaires américaines. Les infrastructures pétrolières, les centrales électriques, les installations de dessalement de l’eau et les câbles sous-marins figureraient également parmi les cibles susceptibles d’être visées.

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