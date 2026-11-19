Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : L’archevêque Youhanna Abdo Arabash, à la tête de l’archidiocèse melkite de Homs, Hama, Yabroud et des régions environnantes, a été agressé par des individus armés non identifiés. Selon le quotidien libanais Al-Akhbar, les assaillants ont pénétré dans son bureau, situé dans le bâtiment de l’archevêché, à proximité de l’église Notre-Dame-de-la-Paix, à Homs. Ils lui ont ligoté les mains et les pieds avant de dérober des équipements et des effets personnels présents dans les locaux.

Les faits se sont produits samedi dernier, mais l’Église ne les a rendus publics qu’avant-hier. Leur révélation a suscité une vive indignation dans les milieux chrétiens syriens, d’autant que Noël approche. Ces dernières années, plusieurs célébrations chrétiennes ont déjà été marquées par des actes de violence, poussant certaines Églises à renoncer à des festivités et à des manifestations publiques.

La personnalité de la victime donne à cette agression une portée particulière. Âgé de 74 ans, Arabash est connu non seulement pour ses responsabilités ecclésiastiques, mais aussi pour son engagement humanitaire. Il a dirigé Caritas Syrie et participé, pendant les années de guerre, à la coordination de programmes d’aide et d’assistance ainsi qu’à des projets de reconstruction de logements et d’infrastructures endommagés.

Dans un bref communiqué, l’archevêché a indiqué que l’état de santé de l’évêque était bon. Les services de sécurité relevant du gouvernement de Jolani auraient ouvert une enquête afin d’identifier les auteurs de l’agression et d’établir les circonstances de l’incident.

L’Observatoire assyrien des droits de l’homme a condamné cette attaque, estimant qu’elle ne constituait pas seulement une agression contre un membre du clergé, mais aussi une atteinte à l’intégrité d’une institution religieuse. L’organisation a averti que la répétition de tels actes risquait d’accentuer les craintes des chrétiens quant à leur avenir en Syrie. Elle a appelé les autorités du gouvernement de Jolani à publier rapidement les conclusions de l’enquête, à poursuivre les responsables et à garantir la sécurité des institutions religieuses ainsi que de leur personnel.

Dans une déclaration commune, les patriarches des Églises grecque-orthodoxe, syriaque-orthodoxe et grecque-catholique melkite ont, eux aussi, dénoncé les violences visant les citoyens syriens, en particulier les chrétiens. Ils ont souligné que ces attaques n’étaient pas des faits isolés, ni aujourd’hui ni par le passé.

Les signataires ont replacé l’agression contre l’archevêque dans un contexte plus large d’enlèvements et d’extorsions visant des personnalités chrétiennes, notamment dans la ville de Sqaylabiyeh et dans d’autres régions syriennes. Le cas le plus récent évoqué dans leur déclaration est celui de Maher Sankari, un bijoutier chrétien syrien enlevé.

Les responsables religieux ont également critiqué l’incapacité des institutions compétentes du gouvernement de Jolani à assurer la protection de la population. Ils ont estimé que la répétition de ces incidents, sans réaction officielle ni publication des résultats des enquêtes, soulevait de graves interrogations sur l’avenir des chrétiens dans le pays.

Les Églises ont demandé que ces agressions cessent et que leurs auteurs soient sanctionnés. Elles ont insisté sur le fait que les chrétiens ne devaient pas devenir des cibles sans défense et que leurs relations avec les autres citoyens syriens devaient reposer sur l’égalité des droits et la préservation de la paix civile.

Des célébrations religieuses de plus en plus limitées

Au-delà de l’agression contre l’archevêque Arabash, les déclarations des responsables chrétiens témoignent d’une inquiétude persistante face à l’insécurité et au manque de transparence des autorités du gouvernement de Jolani. Celles-ci ont annoncé à plusieurs reprises l’ouverture d’enquêtes sur des attaques visant des chrétiens, mais les conclusions de la plupart de ces investigations n’ont pas été rendues publiques. Par ailleurs, certaines personnalités liées à des groupes extrémistes ont accédé à des fonctions au sein des institutions gouvernementales.

À l’approche de Noël, cet incident intervient dans un contexte où les célébrations chrétiennes sont devenues, depuis la chute du gouvernement de Bachar al-Assad, un indicateur de la capacité des nouvelles autorités à protéger les lieux de culte et à permettre la tenue publique des cérémonies religieuses. La possibilité pour les chrétiens de célébrer leurs fêtes dans les rues et les espaces publics constitue également un enjeu pour ces communautés.

Face à ce qu’elles considèrent comme l’échec des autorités à garantir leur sécurité et à sanctionner les responsables des atteintes à leurs droits, les Églises syriennes avaient déjà appelé, en décembre 2024, à réduire les manifestations extérieures liées à Noël. Cette décision avait été prise dans un climat de crainte, après l’attaque contre l’archevêché de Hama et l’incendie d’un sapin de Noël à Sqaylabiyeh.

Des mesures similaires ont été prises cette année. À Damas et dans d’autres villes, des Églises ont annulé les défilés de scouts, les programmes musicaux et les rassemblements collectifs du dimanche des Rameaux, en signe de solidarité avec Sqaylabiyeh et pour protester contre les violences qui s’y étaient produites.

En août dernier, les comités des Églises chrétiennes de Saidnaya ont également annoncé que les célébrations de la Transfiguration, de l’Assomption de la Vierge Marie et de la Croix seraient limitées à l’intérieur des églises. Cette décision faisait suite à l’arrestation de plusieurs habitants de la ville par les autorités du gouvernement de Jolani, ainsi qu’à la poursuite des enlèvements et aux préoccupations liées à la sécurité.

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