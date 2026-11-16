Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Masirah, Louqman Baaras, gouverneur du Hadramaout, a demandé aux habitants de cette province de rentrer chez eux et de ne pas permettre au régime d'Al Saoud de les exploiter et de les entraîner vers des conflits voués à l'échec.

Il a ajouté que le régime d'Al Saoud ne cherche qu'à réaliser ses propres intérêts et desseins au Yémen et ne veut aucun bien aux habitants du nord ou du sud du pays. La majorité des Yéménites ont compris la nature de ces desseins.

Le gouverneur du Hadramaout a assuré que les forces armées yéménites ne ciblent en aucun cas les habitants des provinces du sud ou de l'est et que leur seule cible sont les éléments liés à l'ennemi saoudien et ses mercenaires.

Il a évoqué le geste humanitaire de Sanaa consistant à libérer unilatéralement, au cours de la journée d'hier, 600 prisonniers mercenaires liés à l'ennemi saoudien.