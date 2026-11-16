Selon l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a écrit avec ironie sur son compte dans l'un des réseaux sociaux, s'adressant au ministre de la Guerre américain Hegseth : « Ne parlez pas de lois à des hommes qui tiennent des épées » ; cette phrase a été prononcée par un général romain dont la dernière campagne, malgré la supériorité numérique de ses forces, s'est soldée par une défaite écrasante. Après avoir fui le champ de bataille, il a été décapité.

Il a ajouté : Tirez-en une leçon : ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé sont condamnés à le répéter.