Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Jazeera, le Secrétaire général des Nations unies António Guterres a annoncé : Le monde a besoin de la réalisation de la paix et de la fin des conflits à Gaza, au Yémen, au Soudan, au Moyen-Orient et en Ukraine.

Guterres, comme toujours, n'a pas mentionné les facteurs de ces attisements de guerre, qui sont le plus souvent l'Amérique et le régime sioniste.

Il a ajouté : Nous sommes tous confrontés à la tempête des conflits, au changement climatique et à la crise de la hausse du coût de la vie et de l'énergie.

Guterres a déclaré : Je souligne l'engagement inconditionnel des Nations unies à soutenir la liberté de mouvement des navires en toutes circonstances.