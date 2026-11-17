Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, lors d'une fusillade de colons israéliens dans la ville de Jéricho, située à l'est de la Cisjordanie, au moins une femme palestinienne a été tuée et 10 autres ont été blessées.

Selon ce rapport, les colons israéliens ont encerclé les maisons des Palestiniens dans la région d'ad-Duyuk et ont tiré sur eux.

Hier soir également, au moins huit Palestiniens ont été blessés par l'attaque d'un colon israélien avec un véhicule contre eux dans la région de Taqua, située au sud-est de Bethléem.

Il convient de noter que de nombreux gouvernements, y compris les gouvernements européens, ont fermement condamné la brutalité des colons israéliens contre les Palestiniens vivant en Cisjordanie.