Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Jazeera, Andy Burnham, le Premier ministre britannique, a annoncé que son pays coopérera avec le nouveau cabinet israélien, à condition que les violences cessent, que le processus de construction de colonies sionistes prenne fin et que l'aide humanitaire entre dans la bande de Gaza.

Il a également souligné, en évoquant les évolutions régionales, que Londres soutient les efforts des médiateurs pour parvenir à un accord visant à mettre fin à la guerre, à rouvrir le détroit d'Ormuz et à empêcher ce qu'il a qualifié d'« obtention d'armes nucléaires par l'Iran ».

Le régime d'occupation a fermé en septembre (shahrivar/mehr) de cette année le consulat britannique à l'est de la ville de Jérusalem.

Cette mesure est intervenue après la décision de Londres d'interdire l'importation de biens et de produits des colons israéliens.