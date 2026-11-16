Selon l'agence de presse ABNA, le sénateur Chris Van Hollen a déclaré aujourd'hui, dimanche, dans une interview avec CNN : Je pense aussi que nous devons dès maintenant utiliser tous nos pouvoirs pour mettre fin à cette guerre illégale contre l'Iran.

Ce sénateur américain a ajouté : Cela signifie que pas un centime de plus [ne doit être dépensé]. C'était ma position, mais la position du actuel leader de la majorité [à la Chambre des représentants] ne l'est pas.

Le sénateur Chris Van Hollen a déclaré : Je pense que le peuple américain a dit (à la suite des élections de mi-mandat au Congrès américain) : mettez fin à la guerre et agissez dès maintenant pour faire baisser les prix.