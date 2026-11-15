Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon le quotidien Al-Araby Al-Jadeed, les perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, conjuguées au blocus américain des ports iraniens, ont désorganisé les circuits d’acheminement des engrais et alourdi les coûts d’approvisionnement. Les inquiétudes portent désormais sur les conséquences de ces pénuries pour les choix des agriculteurs, les volumes de récolte et la disponibilité des denrées alimentaires au cours des deux prochaines années.

Jorge Moreira da Silva, coordinateur de l’équipe des Nations unies chargée de faciliter le transit des cargaisons d’engrais chimiques, a déclaré à l’Agence France-Presse, en marge de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), à Antalya, que les prix de la plupart des catégories d’engrais avaient augmenté de 30 % depuis le début des restrictions à la navigation.

Il a appelé Washington et Téhéran à autoriser immédiatement le passage des cargaisons d’engrais, sans attendre la conclusion d’un accord global visant à mettre fin à la guerre.

Les données publiées en septembre 2026 par l’Observatoire des politiques alimentaires internationales font état d’une baisse d’environ 9 % des exportations mondiales d’engrais azotés entre janvier et juin 2026, par rapport à la même période de l’année précédente. Selon les statistiques commerciales portant sur 77 pays importateurs, les exportations de l’Arabie saoudite ont reculé de 63 %, celles du Qatar de 37 % et celles des Émirats arabes unis de 29 %.

La hausse des exportations en provenance de pays extérieurs à la région du Golfe, notamment la Chine et les États-Unis, a permis de compenser une partie du déficit. Elle n’a toutefois pas empêché les perturbations des chaînes d’approvisionnement ni l’augmentation des frais de transport.

La crise ne concerne pas uniquement les engrais prêts à l’emploi. La fabrication des engrais azotés dépend en effet de l’accès au gaz naturel, l’une des principales matières premières utilisées pour produire de l’ammoniac et de l’urée.

En juillet, l’Organisation mondiale du commerce a indiqué que, depuis le début de la guerre dans la région, le transport des cargaisons d’engrais liées au détroit d’Ormuz avait pratiquement cessé. Le prix de la tonne d’urée, qui s’établissait autour de 400 dollars, a dépassé 850 dollars en avril avant de redescendre à 453 dollars en juin.

Les restrictions à l’exportation imposées par d’autres pays ont également contribué à réduire l’offre. Selon les estimations de l’Organisation mondiale du commerce, les mesures de restriction commerciale pourraient affecter jusqu’à 15 % des exportations mondiales d’engrais chimiques.

Les producteurs de la région du Golfe sont eux aussi directement touchés, les perturbations pesant simultanément sur leurs activités industrielles et leurs débouchés à l’exportation. Après l’arrêt de la production de gaz naturel liquéfié en mars, le Qatar a également suspendu la fabrication d’urée et d’ammoniac. D’après une analyse publiée en mars par l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, de grandes entreprises productrices d’engrais au Qatar et en Arabie saoudite ont, elles aussi, invoqué la force majeure et temporairement interrompu leur production d’urée.

Les contraintes énergétiques se sont étendues à des producteurs situés hors de la région du Golfe. En Égypte, l’agence Reuters a rapporté le 8 novembre, citant la société Misr Fertilizers Production Company (MOPCO) et plusieurs responsables du secteur, que les producteurs avaient été informés d’une nouvelle réduction de 33 % de leurs approvisionnements en gaz naturel.

Cette diminution intervient après une première baisse de 20 % des volumes de gaz attribués aux usines d’engrais. La poursuite de ces restrictions menace la capacité des entreprises à répondre à la demande du marché intérieur et à honorer leurs contrats d’exportation.

Les conséquences de la pénurie d’engrais inquiètent particulièrement les pays fortement dépendants des importations, notamment en Afrique et en Asie. La hausse des prix et les retards de livraison risquent d’inciter les agriculteurs à réduire leur utilisation d’engrais dans les exploitations.

Jorge Moreira da Silva a indiqué que des agriculteurs népalais avaient fait savoir qu’ils n’étaient désormais plus en mesure d’acheter ces produits. Il a également rapporté, en se référant au ministre soudanais des Finances, que les prix des denrées alimentaires avaient doublé dans le pays en l’espace de six mois.

Selon ce responsable de l’ONU, le Mozambique, le Kenya, le Soudan, la Somalie, le Bangladesh et le Sri Lanka figurent parmi les pays les plus exposés aux répercussions de la crise.

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) avait déjà alerté, le 7 mai dernier, sur les risques liés à la pénurie d’engrais provoquée par les perturbations du trafic dans le détroit d’Ormuz. Elle avait prévenu que cette situation pourrait entraîner une baisse de la production agricole et une contraction de l’offre alimentaire au second semestre 2026 ainsi que tout au long de l’année 2027.

La FAO a souligné que même quelques semaines de retard dans l’acheminement des cargaisons d’engrais pourraient contraindre les agriculteurs à réduire leur consommation de ces intrants, voire à renoncer complètement à leur utilisation. Les pays importateurs d’Afrique, d’Asie et de certaines parties du Moyen-Orient sont particulièrement vulnérables.

Jorge Moreira da Silva a également mis en garde contre les conséquences humaines de cette crise. Selon lui, la prolongation des perturbations du transport maritime et la perte de saisons agricoles dans différentes régions du monde pourraient exposer 45 millions de personnes à une insécurité alimentaire aiguë et sévère, tandis que 30 millions d’autres risqueraient de basculer sous le seuil de pauvreté.

Face à cette situation, le coordinateur de l’ONU a appelé Washington et Téhéran à poursuivre leurs négociations en vue d’un accord global, tout en mettant en place, sans attendre, un dispositif exceptionnel et temporaire destiné à faciliter le passage des cargaisons d’engrais.

« Ce dont nous avons besoin, c’est du passage quotidien de cinq navires transportant des engrais chimiques », a-t-il déclaré. Il a précisé que les Nations unies avaient préparé un mécanisme susceptible d’être opérationnel dans un délai de sept à dix jours, mais que son activation dépendait de la volonté politique des parties concernées.

Selon lui, cette proposition ne vise ni à remplacer la liberté de navigation ni à instaurer un dispositif durable de gestion du trafic maritime. Elle a pour seul objectif de mettre en place une voie rapide et temporaire permettant d'acheminer des engrais vers les pays les plus vulnérables, dans l'attente d'un accord entre les États-Unis et l’Iran.

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