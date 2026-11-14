Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Les religieux ont estimé que l’acceptation de ces décisions et leur mise en application constitueraient une participation concrète à ce qu’ils qualifient d’atteinte à la religion. Ils ont affirmé qu’aucune justification ne pouvait légitimer une telle coopération.

Dans leur déclaration, ils ont rappelé que l’islam fait depuis longtemps partie de l’identité de Bahreïn et constitue à la fois la religion du pays et l’une des sources de sa législation. Selon eux, les affaires religieuses et l’organisation des rites islamiques doivent relever de la loi islamique et être déterminées par les oulémas des différentes écoles de pensée du pays, et non par des décisions politiques ou des autorisations administratives.

Les signataires ont souligné que l’autorité en matière religieuse appartient exclusivement à la loi divine. À leurs yeux, les décisions politiques qui accordent ou refusent des autorisations pour l’organisation de cérémonies religieuses portent atteinte à la place de la loi islamique dans ce domaine.

Ils ont également exprimé leur soutien à la position de l’ayatollah Cheikh Issa Ahmed Qassim sur cette question, appelant la population à résister à ces décisions et à refuser de les reconnaître ou de coopérer à leur application.

La déclaration précise les conséquences pratiques de cette position. Les religieux demandent notamment qu’un imam ayant obtenu une autorisation officielle ne soit pas désigné pour diriger la prière collective et que les fidèles ne prient pas derrière lui. Ils appellent également à ne pas inviter les prédicateurs titulaires d’un permis à prononcer des sermons et à ne pas participer à leurs rassemblements.

Les signataires exhortent en outre la population à ne prendre part à aucune cérémonie de deuil, assemblée religieuse ou procession organisée avec une autorisation gouvernementale, et à ne pas apporter de soutien à ces événements.

En conclusion, les religieux ont affirmé que cette position s’appliquait à tous sans exception, quels que soient les liens familiaux ou le statut social des personnes concernées. Ils ont exclu toute possibilité de compromis ou d’accommodement sur cette question.

Fin/229