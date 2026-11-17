Selon l'agence de presse Abna citant Al-Ahd, l'ayatollah Cheikh Isa Qassem, leader des chiites de Bahreïn, qui a été condamné à la prison à vie avec plusieurs autres éminents oulémas de ce pays par le régime Al Khalifa, a réagi à ce jugement injuste.

Cheikh Isa Qassem, dans un discours à ce sujet, a déclaré : l'emprisonnement des oulémas dynamise la voie du jihad pour l'islam, la liberté, la dignité et la pleine réalisation des droits. Bahreïn et son peuple croyant ne veulent pas d'un gouvernement fondé sur la force dont le but est d'humilier le pays et son peuple.

Il a souligné : le peuple bahreïni poursuivra ses efforts pour obtenir ses droits. Nous ne renoncerons pas à l'islam, à la liberté et à notre dignité. Le gouvernement veut emprisonner les libertaires, les oulémas et les étudiants en sciences religieuses de Bahreïn et enterrer la voix de la dignité, de l'honneur et de la liberté.

Le leader des chiites de Bahreïn a précisé : il est impossible que le peuple croyant de Bahreïn, malgré toutes les difficultés, ne fasse pas face à la politique d'esclavage et de marginalisation et ne garde pas le silence face à la confiscation de ses droits, ou n'arrête pas de les revendiquer et ne se contente pas de moins que ses droits.

Cheikh Isa Qassem a noté que le peuple bahreïni a affirmé sa détermination à poursuivre ses efforts pour obtenir ses droits malgré toutes les difficultés et les problèmes.

Il a également déclaré : notre vie est liée à l'islam, à la liberté et à la dignité, et nous ne négligerons aucun de ces aspects. Dans les périodes de conflit, ceux qui triomphent sont ceux qui s'efforcent d'obtenir la satisfaction de Dieu, et non ceux qui oppriment Ses serviteurs et répandent la corruption parmi Ses créatures.