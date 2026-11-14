Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon le quotidien Al-Araby Al-Jadeed, la Cellule des médias sécuritaires du gouvernement irakien a annoncé que les unités de sécurité du commandement des opérations de Kirkouk avaient mené, vendredi, une opération spéciale dans la zone d’Altun Kupri, au nord de la province. L’intervention, appuyée par une frappe précise de l’armée de l’air irakienne, a entraîné la mort de trois membres de Daech et l’arrestation d’un individu impliqué dans leur transport. Les forces de sécurité ont ensuite poursuivi les opérations de recherche et de ratissage dans le secteur.

L’intervention aérienne a eu lieu moins de deux heures après la fermeture des accès à Altun Kupri. Cette mesure avait été prise à la suite de soupçons concernant la présence d’individus armés dans la zone. Selon des sources sécuritaires citées par des médias locaux, un membre des forces de sécurité avait repéré un véhicule non identifié dans lequel se trouveraient quatre ou cinq hommes armés. Cette observation a conduit les autorités à renforcer les mesures de précaution : plusieurs véhicules militaires ont été déployés aux entrées et aux sorties de la localité, tandis que les voies d’accès étaient bloquées et que des opérations de recherche étaient engagées aux alentours.

Un officier du commandement des opérations de Kirkouk a toutefois estimé que ces événements ne traduisaient pas une dégradation majeure de la situation sécuritaire dans la province, mais relevaient des activités résiduelles de Daech. S’exprimant sous couvert d’anonymat auprès d’Al-Araby Al-Jadeed, il a expliqué que, depuis la fin de la mission des forces de la coalition américaine, les forces irakiennes avaient mis en œuvre une nouvelle stratégie de sécurité à Kirkouk. Celle-ci aurait permis d’entraver les déplacements des membres du groupe et d’en éliminer plusieurs.

Selon cet officier, les éléments de Daech encore présents dans les zones difficiles d’accès tentent, par certaines opérations, de faire la preuve de leur présence. Il a cependant souligné que le travail de renseignement mené dans la province avait contribué à contenir et à neutraliser ces mouvements. La collecte et l’exploitation des informations sécuritaires et du renseignement seraient ainsi devenues des facteurs déterminants pour encercler les cellules du groupe et mettre fin à leurs activités.

La province de Kirkouk a également connu, au cours du mois dernier, plusieurs attaques dans la ville d’Al-Hawija. Celles-ci ont visé des positions des forces de sécurité irakiennes ainsi que des unités des Forces de mobilisation populaire, faisant plusieurs morts et blessés parmi les membres des forces concernées. Ces incidents ont conduit le comité de sécurité de la province à mettre en garde contre la situation et à demander un renforcement du déploiement militaire dans la région.

La situation est d’autant plus complexe que les différends de longue date entre Bagdad et Erbil concernant l’administration et le contrôle de cette province disputée persistent. Si les forces de sécurité irakiennes assument la responsabilité principale de sa protection, la présence des Forces de mobilisation populaire et des forces kurdes ajoute une dimension supplémentaire aux équilibres sécuritaires sur le terrain.

Les préoccupations relatives à la sécurité de Kirkouk se sont accentuées après la fin de la mission militaire des forces de la coalition américaine en Irak, le 30 septembre dernier. Auparavant, les forces irakiennes avaient intensifié leurs opérations et leurs frappes aériennes contre les repaires et les abris des éléments résiduels de Daech. Le Service irakien de lutte contre le terrorisme avait également mené des opérations de recherche et de ratissage dans plusieurs régions, dont la plus récente, à la fin du mois de septembre, avait infligé des pertes aux membres du groupe.

De son côté, le ministère des Peshmergas de la région du Kurdistan irakien avait mis en garde, avant la fin de la mission de la coalition américaine, contre les conséquences de cette nouvelle phase. Il avait notamment insisté sur la nécessité d’une coordination militaire afin de préserver la sécurité dans les zones concernées.

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