Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant la chaîne CNBC, le secrétaire au Trésor des États-Unis, connu pour avoir adopté des positions hostiles contre le peuple iranien, a affirmé dans ses propos : une proposition d'accord a été faite aux Iraniens et ils auraient probablement pu parvenir à un meilleur accord avant les élections.

Selon ce rapport, « Scott Bessent » a ajouté : maintenant, le président Trump ne pense pas que nous ayons besoin d'un accord avec l'Iran et nous continuerons à faire pression sur ce pays.

Le secrétaire au Trésor des États-Unis, dans des propos éloignés de l'humanité, a affirmé : un hiver long et froid attend les Iraniens.

Scott Bessent a également ajouté, en répétant les allégations infondées et contraires aux faits de son chef, que l'Iran voudra finalement un accord.

Il a également reconnu qu'en raison de menaces pour la sécurité, il avait changé de lieu de résidence et s'était installé sur une base militaire.

Le secrétaire au Trésor des États-Unis, qui a quitté sa maison par peur et s'est installé sur une base militaire, a affirmé qu'il ne serait pas intimidé par les menaces de l'Iran.