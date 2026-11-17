Selon l'agence de presse Abna citant Reuters, les résultats du sondage de cette agence avec Ipsos montrent que le taux de popularité de Donald Trump, président des États-Unis, reste toujours autour de 32 pour cent et proche de son plus bas niveau durant sa présidence.

La popularité de Trump dans le sondage de la mi-novembre avait atteint 31 pour cent, ce qui est le plus faible niveau de soutien à son égard durant sa présidence.

La popularité de Trump a fortement chuté en 2026, car la guerre d'agression américaine contre l'Iran a considérablement augmenté le prix du carburant et nui à la situation financière des Américains. Cette crise économique a conduit les républicains à perdre le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat du 3 novembre.

Selon les résultats de ce sondage, seulement 31 pour cent des Américains soutiennent la guerre contre l'Iran.

De plus, le nombre de ceux qui ont une opinion négative de Chuck Schumer, le leader des démocrates au Sénat, est plus grand que le nombre de ceux qui ont une opinion positive.

Environ 34 pour cent des répondants qui se sont identifiés comme démocrates avaient une vision positive de Schumer, mais près de 43 pour cent avaient une vision négative et 22 pour cent ont dit n'avoir jamais entendu son nom.

En revanche, Hakeem Jeffries, le leader des démocrates à la Chambre des représentants des États-Unis, bénéficie d'un accueil plus favorable parmi ses camarades de parti.

Parallèlement, Chris Van Hollen, sénateur démocrate de l'État du Maryland, est devenu le principal rival de Schumer pour la direction des démocrates au Sénat.