Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, Trump a déclaré : « Je suis à la Maison-Blanche et je tiens des réunions sur différents sujets. »

Le président américain a ajouté : « C’est une période très enthousiasmante pour l’Amérique. De grandes choses sont en train de se produire. »

Cette publication s’inscrit dans une démarche récurrente de Trump visant à attirer davantage l’attention de l’opinion publique sur lui-même.

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