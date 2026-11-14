Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le ministre des Affaires étrangères de l'Irak, dans une interview accordée à l'agence France-Presse, a déclaré : nous ne pouvons pas fermer nos frontières avec l'Iran. La pression américaine pour fermer les passages frontaliers et imposer un blocus contre l'Iran est liée à une politique générale concernant les sanctions. L'exécution de cette demande est difficile et ce serait une sorte de sanction contre le peuple irakien. Jusqu'à ce moment, nous ne l'avons pas exécutée. Mais nous négocions avec la partie américaine. Parce que ce n'est pas possible.

Fouad Hussein, dans la suite de l'interview avec France-Presse, en réponse à la question de savoir si l'Iran a une présence militaire en Irak, a déclaré : non, je ne pense pas. Militairement, ils ne sont pas présents en Irak. Je veux dire, s'il s'agit d'unités militaires, c'est-à-dire d'unités militaires iraniennes en Irak, une telle présence n'existe pas.

Le ministre des Affaires étrangères de l'Irak a également déclaré : la situation « ni guerre ni paix » ne peut pas continuer. Soit la situation évolue vers la paix, soit vers la guerre. De nombreux pays font des efforts, car cette guerre n'est plus simplement une guerre entre les États-Unis et Israël d'un côté, et l'Iran de l'autre. En réalité, cette guerre concerne toute la région, et l'Irak y a également été impliqué. Par conséquent, c'est notre devoir de médiation ou de tenter d'apaiser la situation.