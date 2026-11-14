Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Les résultats de cette enquête révèlent également que 69 % des répondants considèrent que les conséquences de la guerre contre l’Iran ont détérioré la situation financière de leur foyer. Ces chiffres témoignent de l’ampleur des préoccupations économiques suscitées par le conflit au sein de la population britannique.

Le sondage a aussi porté sur la décision du gouvernement britannique d’autoriser les États-Unis à utiliser des bases militaires situées au Royaume-Uni pour frapper des positions de missiles iraniennes. À ce sujet, 54 % des personnes interrogées désapprouvent cette décision, contre 29 % qui la soutiennent.

L’opposition à une reprise des opérations militaires américaines est particulièrement marquée parmi les électeurs du Parti travailliste. Parmi ceux qui ont voté pour cette formation lors des élections générales de 2024, 79 % se déclarent opposés à de nouvelles frappes contre l’Iran. Cette proportion atteint 56 % chez les électeurs du Parti conservateur.

Chris Doyle, directeur du Caabu, a estimé que le niveau d’opposition enregistré parmi les électeurs travaillistes devait retenir l’attention du gouvernement d’Andy Burnham. Il a également appelé la direction du Parti conservateur, qui a jusqu’à présent adopté une position plus ferme à l’égard de l’Iran, à prendre en considération le fait que 56 % de ses électeurs rejettent une intensification de l’action militaire.

Réalisée à la demande du Caabu les 19 et 20 novembre 2026, l’enquête a été menée en ligne auprès de 2 019 adultes en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles. YouGov précise que les résultats ont été pondérés en fonction de la composition démographique afin de refléter l’opinion de la population adulte de ces trois territoires.

La comparaison avec une précédente enquête de YouGov, réalisée le 2 mars 2026, au cours de la première phase de l’offensive militaire américaine, fait apparaître une progression de l’opposition à l’intervention. À cette date, 49 % des répondants s’étaient déclarés opposés à l’action américaine contre l’Iran. Cette proportion s’élève désormais à 65 %.

Depuis le début de la récente guerre contre l’Iran, une partie de l’opinion publique britannique a également exprimé son opposition à travers des rassemblements et des manifestations. La semaine dernière, plusieurs centaines de militants pacifistes se sont réunis devant l’ambassade des États-Unis à Londres pour demander que de nouvelles frappes militaires contre l’Iran soient empêchées.

De leur côté, la coalition Stop the War et la Campagne pour le désarmement nucléaire britannique ont publié des déclarations distinctes condamnant les attaques militaires américaines et du régime sioniste contre l’Iran. Elles ont également appelé le gouvernement britannique à ne prendre aucune part à cette guerre.

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