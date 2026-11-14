Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le texte du communiqué du Corps des gardiens de la révolution islamique est le suivant :

Peuple héroïque et grandiose de l'Iran islamique, votre épopée historique de huit mois de résistance contre l'oppression et l'arrogance des puissances mondiales a réveillé les nations et a amené les jeunes de nombreux pays sur le terrain.

Vos fils honorables sur le champ de bataille, également, en faisant confiance au Dieu tout-puissant et encouragés par ce soutien infini du peuple, continuent de créer la gloire.

Les combattants de la force aérospatiale des Gardiens, il y a une heure, en réponse à l'agression aérienne de l'ennemi contre un pylône de télécommunications à Sirik, ont ciblé et détruit le radar d'alerte précoce américain sur l'île de Bahreïn.

C'est un avertissement sérieux à l'ennemi pour mettre fin aux provocations aériennes et à la contrebande de pétrole dans le détroit d'Ormuz. En cas de répétition des violations et des agressions, la force aérospatiale des Gardiens est en pleine préparation pour riposter sans frontières.

Les entreprises en infraction qui se laisseront tromper par l'ennemi agresseur feront face à des sanctions plus sévères.