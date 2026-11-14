Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant les médias arabes, Donald Trump, président de l'Amérique illusionnée, a de nouveau affirmé, en répétant des exagérations, que « la destruction du secteur de l'énergie, de l'industrie et des infrastructures de l'Iran ne prendra que trois jours ».

Trump, qui n'a jusqu'à présent atteint aucun des objectifs de l'agression contre l'Iran, a affirmé : je peux détruire le secteur de l'énergie de l'Iran en un jour.

Trump a également affirmé hier, dans des déclarations répétant les menaces militaires contre l'Iran, qu'il n'hésiterait pas en cas de besoin à lancer une nouvelle attaque militaire.

Il a également affirmé, avec une allégation contraire aux faits concernant le détroit d'Ormuz, que l'Iran avait perdu le contrôle de cette voie navigable stratégique.

Ces déclarations interviennent alors que Trump a de nouveau tenté, en avançant des allégations sur la situation intérieure de l'Iran et le détroit d'Ormuz, de répéter les menaces militaires de Washington ; des allégations qui doivent être considérées dans le cadre des positions et de la guerre psychologique du gouvernement américain contre l'Iran.