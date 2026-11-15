Selon l'agence de presse ABNA, l'agence de presse Reuters, citant des sources informées, a rapporté que Donald Trump, président des États-Unis, avait informé ses conseillers principaux au cours des derniers jours qu'il pourrait s'abstenir d'une nouvelle agression contre l'Iran à condition que l'Amérique ne soit pas confrontée à de nouvelles actions provocatrices de la part de Téhéran ou des forces armées yéménites !

Cela alors que Trump, depuis le début de l'agression contre notre pays, avait toujours prétendu, avec diverses rhétoriques et paroles creuses, que par cette agression il entendait soumettre l'Iran. Diverses sources médiatiques ont rapporté à plusieurs reprises que le président américain, après avoir échoué à réaliser ses objectifs en Iran, cherche une sortie honorable du bourbier de la guerre.

Lesdites sources ont souligné que cette position de Trump découle d'une série de rapports de renseignement et de diverses réunions avec les conseillers à la sécurité nationale des États-Unis, dans un contexte d'incertitude quant à la décision de Trump sur la manière de mettre fin à la guerre.

Elles ont ajouté que Trump, au cours des deux dernières semaines, a demandé l'avis de Mohammed ben Salmane, prince héritier d'Arabie saoudite, et de Recep Tayyip Erdogan, président de Turquie, concernant la non-réitération d'une agression contre l'Iran. Ben Salmane le 31 octobre et Erdogan lors de trois conversations depuis le 28 octobre ont souligné la nécessité de mettre fin à cette guerre. Les rapports de renseignement américains montrent que de nouvelles agressions contre l'Iran ne changeront jamais les positions de ce pays.