Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Jazeera, Recep Tayyip Erdoğan, président de la Turquie, a déclaré : nous poursuivrons notre coopération avec le Qatar pour empêcher un nouvel embrasement de la guerre dans la région du Golfe.

Selon ce rapport, Erdoğan a fait ces déclarations en accueillant l'émir du Qatar en Turquie.

La présidence turque a également annoncé avoir signé avec le Qatar un pacte de défense commune en Turquie.

L'émir du Qatar et le président de la Turquie ont également assisté à l'échange d'un certain nombre d'accords et de mémorandums d'entente entre les deux pays.

L'émir du Qatar a déclaré : le partenariat stratégique entre le Qatar et la Turquie se développe dans divers domaines, et la réunion d'aujourd'hui en était le signe.

Tamim bin Hamad Al Thani a souligné : j'ai discuté avec Erdoğan des moyens de poursuivre les réalisations existantes et de définir les priorités de la coopération commune à l'étape suivante.