Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon Hamdullah Zahid, cette initiative vise à améliorer la qualité des médicaments disponibles sur le marché afghan et à renforcer le système national d’approvisionnement en produits pharmaceutiques. Il a également insisté sur la nécessité d’appliquer les réglementations relatives à l’importation des médicaments, de lutter contre leur contrebande et d’empêcher la commercialisation de produits non conformes aux normes.

Le responsable taliban a par ailleurs souligné que la coopération avec les pays de la région pouvait favoriser le transfert de savoir-faire technique, le développement de l’industrie pharmaceutique et le renforcement des mécanismes de contrôle de la qualité.

L’Iran parmi les principales alternatives aux médicaments pakistanais

Cette annonce intervient après la décision prise par les autorités talibanes d’interdire, à compter du 9 février 2026, l’importation de médicaments fabriqués au Pakistan par l’ensemble des postes douaniers afghans. Cette mesure avait été adoptée dans un contexte de tensions politiques, sécuritaires et commerciales croissantes entre Kaboul et Islamabad. Les autorités avaient alors demandé aux importateurs de se tourner vers d’autres pays et de rechercher de nouvelles voies d’approvisionnement pour répondre aux besoins pharmaceutiques de l’Afghanistan.

Après l’entrée en vigueur de cette interdiction, des informations ont fait état de pénuries de certains médicaments essentiels et d’une hausse des prix sur les marchés afghans. Dans ce contexte, les autorités talibanes ont engagé, au cours des derniers mois, des discussions avec plusieurs pays, notamment l’Iran, l’Inde et la Turquie, en vue de garantir l’approvisionnement en médicaments et en équipements médicaux.

Si le gouvernement taliban affirme vouloir empêcher l’importation de produits pharmaceutiques de mauvaise qualité, des spécialistes du secteur de la santé soulignent que le changement de fournisseurs doit s’accompagner de garanties concernant la disponibilité durable des médicaments essentiels, la maîtrise des prix et le contrôle des produits de substitution.

Accords pharmaceutiques entre Téhéran et Kaboul : de l’importation à la production

La coopération pharmaceutique entre l’Iran et l’Afghanistan ne se limite pas aux négociations actuelles. En décembre 2025, des responsables sanitaires des deux pays avaient signé à Téhéran un plan opérationnel de coopération dans les domaines du contrôle des aliments, des médicaments et des produits médicaux.

Ce document faisait suite à un protocole d’accord conclu en mai 2023 entre les organismes compétents des deux pays dans le secteur pharmaceutique.

D’après les informations publiées par les institutions sanitaires afghanes, les engagements prévus portent notamment sur la facilitation de l’enregistrement et de l’évaluation des entreprises pharmaceutiques iraniennes, l’organisation des importations, la lutte conjointe contre la contrebande de médicaments et le renforcement de la coopération entre les laboratoires chargés du contrôle de la qualité.

Les accords prévoient également la possibilité pour les entreprises iraniennes d’investir dans l’industrie pharmaceutique afghane, soit de manière indépendante, soit en partenariat avec des fabricants locaux.

Près de 300 stands à la deuxième exposition internationale de la santé à Kaboul

La deuxième exposition nationale et internationale de la santé en Afghanistan s’est déroulée du 11 au 15 novembre 2026 à Kaboul. Elle a réuni près de 300 stands d’entreprises afghanes et étrangères, notamment venues d’Iran, d’Inde et de Turquie. Les participants y ont présenté des médicaments, des équipements médicaux et différentes capacités du secteur des soins.

L’événement avait pour objectifs de faire connaître le potentiel du secteur de la santé en Afghanistan, d’attirer des investissements, de soutenir les fabricants nationaux et de développer les partenariats entre les entreprises pharmaceutiques et les établissements de santé.

Les responsables du ministère taliban de la Santé ont également fait état de la signature de protocoles d’accord avec l’Iran et l’Ouzbékistan, précisant que des discussions se poursuivaient avec d’autres pays en vue d’élargir la coopération pharmaceutique.

La qualité et le coût des médicaments, des défis persistants

Selon les données officielles du ministère taliban de la Santé, l’Afghanistan comptait, en octobre 2026, 117 établissements de production pharmaceutique, dont seulement quatre avaient obtenu une certification internationale de bonnes pratiques de fabrication (BPF ou GMP).

Ces chiffres mettent en évidence les défis auxquels reste confrontée l’industrie pharmaceutique afghane, tant en matière de développement de la production nationale que d’amélioration des normes de qualité.

Dans ces conditions, la coopération avec des fournisseurs étrangers peut contribuer à diversifier les sources d’approvisionnement. Toutefois, la signature de protocoles d’accord ne suffit pas, à elle seule, à garantir la satisfaction des besoins médicaux de la population. Le contrôle de la qualité des médicaments importés, la prévention des hausses de prix, la surveillance des réseaux de distribution et l’accès des patients aux traitements essentiels figurent parmi les principales conditions de réussite de cette politique.

L’annonce de nouvelles importations depuis l’Iran marque ainsi une étape supplémentaire dans la stratégie des autorités talibanes visant à diversifier les sources d’approvisionnement pharmaceutique de l’Afghanistan après l’arrêt des importations en provenance du Pakistan. La concrétisation de cette stratégie dépendra toutefois de l’arrivée effective des médicaments, de leur qualité et de leur accessibilité pour les patients.

Alors qu’une partie de la population afghane est confrontée à des difficultés économiques et à l’augmentation des dépenses de santé, l’accès à des médicaments conformes aux normes et à des prix abordables demeure un enjeu majeur pour le système sanitaire du pays.

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