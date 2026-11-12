Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Ce résultat marque un renversement notable de l’opinion publique : en 2005, seuls 48 % des Britanniques partageaient cette perception. Le rapport, intitulé « Un monde plus dangereux », met cette évolution en relation avec les opérations militaires menées à Gaza et l’extension des tensions à l’ensemble du Moyen-Orient. Il souligne notamment le coût humain et matériel de la campagne militaire du régime sioniste : des dizaines de milliers de Palestiniens tués, 98 % de la population de Gaza déplacée et une grande partie des infrastructures civiles détruite. Ces événements ont fortement contribué à détériorer l’image internationale de ce régime.

Cette défiance dépasse toutefois la seule situation à Gaza. Les chercheurs mettent en avant la crainte que les opérations militaires israéliennes ne provoquent une escalade susceptible de déboucher sur une guerre régionale de grande ampleur. Le rapport observe ainsi que, dans l’opinion britannique, la distinction entre alliés traditionnels et puissances considérées comme menaçantes tend à s’estomper. Israël et les États-Unis, longtemps proches alliés du Royaume-Uni, sont désormais perçus par une part importante de la population comme des risques pour la stabilité mondiale.

Cette évolution traverse également les différentes sensibilités politiques. La perception d’Israël comme une menace est particulièrement répandue chez les sympathisants du Parti vert, avec 88 %, et du Parti travailliste, avec 84 %. Elle concerne aussi 70 % des électeurs conservateurs, signe que cette inquiétude ne se limite pas aux seuls courants politiques de gauche.

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