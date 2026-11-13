Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon les critères exposés par Nosratollah Ayati dans son étude intitulée « Les critères d’identification des signes de l’apparition », cinq exigences fondamentales doivent être prises en compte.

La première est le degré de certitude requis. Pour les signes majeurs dont l’identification peut avoir des conséquences sur les croyances et la société, leur correspondance avec des événements ou des personnes doit être établie avec certitude ou, à tout le moins, avec un degré d’assurance reconnu par l’usage courant.

La deuxième exigence consiste à vérifier la présence effective de toutes les caractéristiques mentionnées dans les hadiths authentiques. La réalisation de quelques éléments seulement ne suffit pas à identifier un signe : aucun des critères rapportés ne peut être écarté au motif que d’autres semblent correspondre.

Il faut également éviter toute interprétation forcée des récits. L’identification d’un signe ne doit pas dépendre de l’abandon de son sens apparent ni de la signification généralement comprise par les destinataires du texte.

Par ailleurs, toute identification doit être compatible avec les principes religieux établis. Si l’attribution d’un signe à une personne ou à un mouvement conduit à contredire une règle religieuse incontestable, cette contradiction constitue un indice décisif de l’invalidité de cette interprétation.

Enfin, les signes susceptibles d’être imités ou fabriqués doivent être confrontés à ceux qui ne peuvent faire l’objet d’une imitation, notamment les signes miraculeux tels que le cri céleste.

L’étude apporte également deux précisions importantes. D’une part, certains signes peuvent conserver leur fonction porteuse d’espoir même lorsque leur réalisation ne repose que sur des correspondances possibles. En revanche, les signes liés à des obligations particulières ou à la reconnaissance de l’Imam exigent une identification certaine.

D’autre part, démontrer qu’une personne ou un événement ne correspond pas à un signe est différent de prouver qu’il lui correspond. Pour écarter une identification, l’absence d’une seule caractéristique essentielle et authentiquement rapportée peut suffire. En revanche, pour confirmer cette correspondance, il est nécessaire de vérifier l’ensemble des critères requis.

Source : Nosratollah Ayati, « Les critères d’identification des signes de l’apparition ».

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