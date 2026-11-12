Selon l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Shahab, « Hazem Qassem », porte-parole du mouvement Hamas, a annoncé : L'attaque aérienne du régime sioniste contre l'hôpital Nasser dans la ville de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza, et le massacre de patients et de membres du personnel soignant constituent un crime de guerre à part entière et un acte terroriste sans précédent.

Le porte-parole du Hamas a souligné : La poursuite des crimes du régime sioniste, son franchissement de toutes les lignes rouges et la violation de tous les principes et normes humanitaires par le ciblage des hôpitaux sont le résultat naturel de la négligence et de l'indifférence de la communauté internationale dans le jugement et la responsabilisation des dirigeants de ce régime.

Hazem Qassem a également tenu le soi-disant conseil de paix dans la bande de Gaza et « Nikolai Mladenov », le chef de ce conseil, responsables de ces attaques en raison de leur silence face aux crimes du régime sioniste et de leur incapacité totale à contraindre Tel-Aviv à arrêter ces actions.

Il a également demandé aux pays arabes et islamiques participant au conseil de paix d'adopter une position sérieuse et ferme afin que le régime sioniste ne puisse pas utiliser la participation de ces pays au conseil comme couverture pour la poursuite de ses crimes.

Le porte-parole du mouvement Hamas a noté : Le régime sioniste ne prête aucune attention aux efforts des médiateurs, des pays garants et du gouvernement américain et poursuit ses actions sans craindre aucune remise en cause ni responsabilité.

Dans l'attaque aérienne du régime sioniste tôt ce matin jeudi contre l'hôpital Nasser de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza, six Palestiniens ont été tués et au moins 52 personnes ont été blessées.