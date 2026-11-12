Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon le quotidien libanais Al-Akhbar, ces avancées ont coïncidé avec une progression des forces armées yéménites dans les régions d’al-Afaj et d’al-Sarih, jusqu’aux abords du mont stratégique de Kharaz. Celui-ci se trouve à proximité de la route côtière reliant Aden à Ras al-Ara, non loin du détroit de Bab el-Mandeb.

D’après les sources, les avions de combat de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite ont mené plus de 50 frappes aériennes en quelques heures autour de cette montagne, dans le but d’empêcher sa prise par les forces armées yéménites. Malgré ces bombardements, l’avancée s’est poursuivie sur plusieurs axes. Dans le même temps, l’unité de missiles yéménite a lancé une opération contre les équipements et les renforts militaires déployés sur les fronts voisins. Ces attaques ont provoqué l’effondrement de plusieurs positions et le retrait à grande échelle des groupes affiliés à Riyad.

Les forces armées yéménites ont également ciblé un rassemblement militaire placé sous le commandement de Hamdi Shukri, chef de la quatrième région militaire. Ce dernier a été blessé, tandis que plusieurs officiers supérieurs ont été tués ou blessés.

Al-Moudariba, un nœud stratégique entre les fronts du Nord et du Sud

La prise de contrôle du front d’al-Moudariba, qui constitue un point stratégique reliant plusieurs axes militaires, permet aux forces armées yéménites d’encercler les formations militaires stationnées dans les régions d’al-Saqiya et de Ras al-Ara, au sud du détroit de Bab el-Mandeb. Elle leur offre également la possibilité de renforcer leur contrôle sur l’accès méridional de ce passage maritime international, sur la région d’al-Mokha et sur le sud de la mer Rouge, tout en protégeant l’entrée orientale de la ville de Taëz.

Cette position pourrait aussi faciliter une progression vers la base militaire d’al-Anad, en passant par le sud des régions d’al-Moudariba et d’al-Maqatira, et ouvrir une voie d’avancée en direction d’Aden.

Selon des experts, celui qui contrôle al-Moudariba et Ras al-Ara détient les clés des régions du nord et du sud du Yémen. À l’inverse, toute partie qui perd ces territoires risque également de perdre ses lignes de déplacement et de ravitaillement.

Retrait massif des forces alliées à Riyad

Les avancées des forces armées yéménites dans les régions d’al-Moudariba, de Ras al-Ara et de Tour al-Baha, conjuguées à leur redéploiement dans des zones au sud d’Aden, ont contraint plusieurs groupes stationnés sur les fronts de Bab el-Mandeb à se retirer vers la région de Khor Omeira, située entre Ras al-Ara, dans l’ouest de Lahj, et le sud d’Aden.

Dans le même temps, une désorganisation importante a été signalée dans les rangs des groupes armés alliés à l’Arabie saoudite sur plusieurs fronts de l’ouest de Lahj. Plusieurs brigades, dont la cinquième brigade des forces des Géants et les 21e et 22e brigades des forces des Gardes de la République, ont battu en retraite après avoir abandonné leurs armes lourdes.

Malgré l’intensification des frappes aériennes saoudiennes destinées à freiner l’avancée des forces armées yéménites, les formations militaires du sud du Yémen ont refusé d’obéir aux ordres du centre des opérations d’Aden leur enjoignant de maintenir leurs positions et d’engager le combat. Ces instructions étaient accompagnées de garanties selon lesquelles l’Arabie saoudite enverrait davantage de renforts sur les fronts et intensifierait son soutien aérien. Les forces méridionales ont néanmoins poursuivi leur retrait, poussant Riyad à lancer une série de frappes contre les unités en repli.

Selon des informations recueillies auprès de plusieurs sources dans la province de Lahj, après que certaines formations déployées sur les fronts de la province eurent reçu, par l’intermédiaire d’officiers de liaison sudistes, des avertissements de la part de l’Arabie saoudite, des avions de combat saoudiens ont pris pour cible plusieurs brigades des forces des Géants alors qu’elles se retiraient des régions de Ras al-Ara et d’al-Moudariba. Les frappes ont notamment visé la deuxième brigade sur le front d’al-Mouhawala, à l’ouest d’al-Moudariba, faisant plusieurs morts et blessés.

Parallèlement, des sources bien informées sur le terrain ont indiqué que la 17e brigade des forces des Géants avait été visée par près de 13 frappes aériennes saoudiennes alors qu’elle quittait ses positions sur ce front.

La colère monte dans le sud du Yémen contre les frappes saoudiennes

Ces bombardements ont suscité une vive indignation dans les milieux sudistes yéménites. Des voix critiques ont qualifié de crime la décision de l’Arabie saoudite d’empêcher le retrait de ses forces alliées de ce qu’elles ont décrit comme l’enfer des combats dans les régions d’al-Moudariba et de Tour al-Baha. Selon elles, ces attaques viennent s’ajouter aux précédentes frappes saoudiennes contre les forces du Conseil de transition du Sud dans la province de Hadramout, à la fin de l’année dernière.

Dans ce contexte, Adel al-Sharari, militant saoudien, a écrit sur le réseau social X que les avions de combat saoudiens prenaient pour cible les forces sudistes yéménites en cours de retrait près du mont Kharaz, à l’est du détroit de Bab el-Mandeb. Selon lui, la partie saoudienne avait auparavant averti ces forces qu’elles ne devaient pas se retirer et qu’elles devaient remettre leurs armes aux forces armées yéménites.

Face à l’intensification des événements dans l’ouest de Lahj, les groupes alliés à Riyad ont réorganisé leurs positions sur les lignes défensives de Lahj et dans la périphérie d’Aden. Selon des sources tribales de la province, la première brigade des forces des Géants ainsi que des bataillons ayant quitté l’ouest de Lahj ont établi de nouvelles positions militaires à proximité du camp de Kharaz, à la frontière entre les provinces de Lahj et d’Aden.

Ces sources ont précisé que ce nouveau camp accueillait des unités qui s’étaient retirées du sud du détroit de Bab el-Mandeb et des fronts de Ras al-Ara.

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