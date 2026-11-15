Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le détroit de Bab el-Mandeb figure parmi les voies maritimes les plus importantes et les plus fréquentées au monde pour le transport des marchandises et des cargaisons commerciales. Il constitue notamment un passage essentiel pour les navires reliant l’Asie à l’Europe via le canal de Suez, en Égypte.

Une source militaire citée par la chaîne yéménite Al-Masirah a indiqué que les rassemblements et les renforts des forces pro-saoudiennes avaient été repoussés des environs de Dhubab et du détroit de Bab el-Mandeb. Selon cette source, ce recul est intervenu après que les forces armées yéménites ont resserré leur encerclement autour de ces unités.

La source a ajouté que les forces concernées avaient perdu leurs positions ainsi que leurs lignes de soutien logistique. Elles auraient alors fui en direction d’Aden, en invoquant la nécessité de protéger cette ville.

Toujours selon cette source, présenter ce retrait des lignes de front comme une opération de « redéploiement » traduit la crainte de ces forces d’être prises au piège, tuées ou capturées par les forces armées yéménites. L’encerclement s’étant resserré, elles auraient perdu leur capacité à maintenir leurs positions.

La source militaire a enfin affirmé que les forces armées yéménites poursuivraient leurs opérations contre les rassemblements et les mouvements qu’elles qualifient d’hostiles. Elle a assuré qu’elles continueraient à faire face sur le terrain aux activités de l’Arabie saoudite, ainsi qu’à ses relais et à ses mercenaires, tout en maintenant le principe de « blocus contre blocus » et d’« escalade contre escalade ».

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