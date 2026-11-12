Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Les manifestants estiment que l’Université de Tel-Aviv entretient des liens de coopération avec les structures militaires du régime sioniste et que cet accord est incompatible avec les principes et les statuts de l’Université de la République d’Uruguay.

La question est actuellement examinée par les commissions des relations internationales et du droit international de l’université. Lors d’une réunion du Conseil central de direction, les représentants du mouvement ont également été invités à présenter leurs arguments.

Cette mobilisation est notamment portée par des étudiants en sciences humaines de l’université publique uruguayenne, qui demandent aux responsables de l’établissement de mettre un terme à leur coopération avec l’Université de Tel-Aviv, accusée d’entretenir des relations avec les institutions sécuritaires du régime sioniste.

Au sein de la communauté universitaire, certains estiment par ailleurs que leur responsabilité ne se limite pas à cette revendication et qu’il convient également d’examiner la manière dont les médias et les analystes présentent les événements en Palestine et les actions du régime sioniste.

Le débat autour de cette question a toutefois été marqué par des tensions. Des membres du mouvement étudiant affirment avoir fait l’objet de mesures disciplinaires et de restrictions qu’ils associent à leurs activités de protestation. Ils assurent néanmoins que ces mesures ne les ont pas dissuadés de poursuivre leurs mobilisations et leurs démarches visant à dénoncer cette coopération.

Les organisations étudiantes et les milieux universitaires qui soutiennent cette initiative espèrent désormais que les responsables de l’Université de la République répondront rapidement à leur demande et procéderont à l’annulation de l’accord avec l’Université de Tel-Aviv.

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