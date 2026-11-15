Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans un entretien accordé à l’agence ABNA, Samaher al-Khatib, experte en relations internationales et en diplomatie, spécialiste de la géopolitique des conflits énergétiques, a analysé les erreurs de calcul de Washington, les difficultés de l’administration Trump à mettre fin à la guerre, l’influence de Tel-Aviv sur les décisions américaines et les perspectives d’émergence d’un nouveau système de sécurité régionale.

Comment la promesse initiale d’une guerre de quelques semaines s’est-elle transformée en un conflit d’usure ? Selon de grands médias américains, notamment le New York Times et le Washington Post, cette guerre n’a non seulement pas réussi à détruire le programme nucléaire iranien, mais elle a également considérablement épuisé les capacités militaires des États-Unis. S’agit-il de la plus grande erreur de calcul de Washington dans l’histoire moderne ?

Il ne fait aucun doute que la transformation de cette guerre, initialement présentée comme une confrontation de courte durée, en un conflit d’usure résulte d’une mauvaise évaluation, par les États-Unis et le régime sioniste, des capacités de l’Iran et de la nature de la riposte à laquelle ils devaient s’attendre. Washington et Tel-Aviv ont parié sur l’idée que leur supériorité aérienne et technologique, conjuguée à leur capacité de mener des frappes militaires de grande ampleur, contraindrait l’Iran à capituler ou provoquerait son effondrement intérieur, ouvrant ainsi la voie à une victoire rapide.

Cette hypothèse a toutefois ignoré une réalité fondamentale : les guerres ne se gagnent pas uniquement par la puissance de feu. Leur issue dépend aussi de la capacité à transformer les succès militaires en résultats politiques et stratégiques durables.

Cette confrontation s’est donc transformée en une guerre d’usure réciproque, que l’on peut considérer comme l’un des échecs les plus importants des calculs stratégiques américains de ces dernières décennies. Les événements ont révélé une faille fondamentale dans l’évaluation, par les États-Unis et le régime sioniste, de la nature de l’État iranien, de ses capacités militaires et politiques ainsi que de son environnement géopolitique.

Même avant cette guerre, l’Iran avait compris que le coût de l’initiative était inférieur à celui de l’attente. Il a donc abandonné sa politique de patience stratégique et démontré sa capacité à absorber les frappes tout en préservant une partie de ses moyens militaires et balistiques. Il a réorganisé ses forces, poursuivi ses opérations de représailles et élargi le périmètre géographique de la confrontation, augmentant ainsi les coûts pour les États-Unis et leurs alliés.

L’Iran a également mobilisé ses leviers régionaux, maritimes et énergétiques, en tirant parti de sa géographie et de sa position géopolitique. Il a fait d’un passage maritime stratégique un atout dans cette confrontation et bouleversé les calculs américains concernant le détroit d’Ormuz. Les développements qui en ont résulté, avec leurs profondes répercussions sur l’économie mondiale et les chaînes d’approvisionnement énergétique, ont montré que l’Iran disposait de leviers géopolitiques et économiques dépassant largement les limites d’un affrontement militaire conventionnel. C’est précisément ce que les États-Unis n’avaient pas pris en compte au début de leur agression militaire.

Or, la victoire se mesure à l’aune des objectifs atteints. Jusqu’à présent, Washington semble désorienté et incapable de définir clairement la victoire qu’il recherche ou les conditions politiques susceptibles de mettre fin à la guerre.

Si l’objectif était de renverser le système politique iranien, cette guerre a au contraire renforcé sa position et consolidé un front intérieur plus uni et plus cohérent face aux menaces extérieures, malgré les pressions économiques. Si le but était de détruire le programme balistique, l’Iran a démontré des capacités qui ont dépassé les attentes américaines. Chaque fois que Trump affirme avoir anéanti le pays, il se retrouve surpris par le lancement de missiles nouveaux et plus perfectionnés.

Quant à l’objectif de destruction du programme nucléaire, l’Iran est devenu encore plus déterminé à le poursuivre face à cette agression, tout en maintenant ses engagements envers ses alliés. Cette détermination s’est clairement manifestée à travers le lien établi entre la sécurité du détroit d’Ormuz et celle du sud du Liban. Cette situation place l’administration américaine dans une position délicate et rend difficile toute tentative de proclamer une victoire sans substance ou, selon l’expression employée aux États-Unis, de « descendre de l’arbre ».

Sur le plan intérieur américain, cette guerre a également mis en évidence un épuisement financier et militaire, une pression sur les stocks de munitions et des difficultés à préserver la liberté d’action stratégique de Washington sur plusieurs fronts internationaux. Elle a, en outre, ébranlé la confiance de ses alliés, en particulier des pays du Golfe, après l’incapacité des États-Unis à les protéger.

Le Bureau du budget du Congrès a estimé à environ 38 milliards de dollars le coût direct des opérations militaires au 1er août 2026. Les estimations ultérieures du Pentagone, établies à la mi-octobre, ont porté ce montant à plus de 47 milliards de dollars.

Les événements peuvent donc être considérés comme un échec stratégique majeur pour les États-Unis. Non pas parce qu’ils n’ont remporté aucun succès militaire, mais parce qu’ils n’ont pas réussi à transformer ces résultats en objectifs politiques susceptibles de justifier la guerre. Il existe une différence considérable entre la capacité de détruire des installations ou de viser des dirigeants et celle d’imposer sa volonté politique à un pays de la taille de l’Iran.

Huit mois après l’agression conjointe des États-Unis et du régime sioniste, alors qu’aucune perspective claire de fin de la guerre ne se dessine et que l’Iran conserve ses capacités de riposte, quelle justification Washington avance-t-il désormais pour poursuivre le conflit ?

Je pense que l’administration américaine est aujourd’hui confrontée à un véritable dilemme stratégique. Elle ne peut pas proclamer une victoire de manière crédible, mais elle craint également qu’un retrait ou l’acceptation d’un accord ne comportant aucune concession claire de la part de l’Iran ne renforce l’image d’une défaite politique, surtout après l’escalade rhétorique qui a accompagné la décision d’entrer en guerre.

Washington avance donc plusieurs arguments pour justifier la poursuite de la pression. Les principaux consistent à empêcher le développement des capacités nucléaires et militaires de l’Iran, à contenir son programme balistique, à garantir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz et à protéger ses alliés régionaux. Il s’agit des mêmes objectifs que ceux invoqués au début de la guerre. Toutefois, ils ont évolué et se sont élargis au fil du conflit, au point qu’il est désormais difficile de déterminer lequel constitue la priorité ultime de l’administration américaine.

Un autre facteur entre en jeu : la crédibilité des États-Unis. L’administration Trump redoute qu’un retrait sans accord conforme aux conditions de Washington soit interprété comme la preuve de sa capacité limitée à imposer sa volonté dans la région.

Le problème est cependant que la poursuite des opérations militaires, des sanctions et du blocus ne garantit pas une sortie de crise. Elle risque au contraire de provoquer une nouvelle phase de confrontation, encore plus complexe. Washington a donc besoin aujourd’hui d’un réexamen stratégique fondé sur la reconnaissance du fait qu’une solution exclusivement militaire ne peut répondre à des enjeux nucléaires, sécuritaires et politiques aussi étroitement imbriqués.

Il devient ainsi nécessaire de s’orienter vers une voie de négociation qui prenne en considération les intérêts sécuritaires de l’Iran, plutôt que de considérer les pourparlers comme un moyen de lui imposer des conditions de capitulation. Les événements ont désormais montré que le coût de la confrontation est supérieur à celui de la négociation. C’est ce constat qui constitue le principal argument en faveur de la recherche d’un accord, alors même que l’escalade est devenue une composante indissociable du processus de négociation.

La poursuite de la confrontation par Washington s’explique donc par son incapacité à annoncer un retrait sans obtenir de résultats politiques et stratégiques susceptibles de préserver sa crédibilité et sa capacité de dissuasion. Comme je l’ai indiqué, les États-Unis cherchent à empêcher la reconstitution des capacités nucléaires et balistiques iraniennes, à garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz et à rassurer leurs alliés régionaux.

Toutefois, l’absence de perspective claire quant à l’issue de la guerre montre que l’administration américaine est confrontée à un véritable dilemme entre le coût de la poursuite du conflit et celui de son retrait, d’autant que la pression militaire n’a toujours pas abouti à un accord politique définitif.

Compte tenu des critiques formulées par des observateurs politiques sur l’inaction de Trump et de la Maison-Blanche face aux objectifs personnels de Netanyahou, jusqu’à quand les États-Unis maintiendront-ils leur engagement sécuritaire inconditionnel envers Tel-Aviv ? La politique américaine au Moyen-Orient est-elle devenue l’otage des orientations intérieures des factions extrémistes en Israël, empêchant de fait Washington de sortir de ce bourbier régional ?

À mon avis, les décisions américaines ne peuvent pas être considérées comme entièrement prises en otage par Netanyahou. Il apparaît néanmoins clairement que l’influence du régime sioniste et les pressions politiques intérieures aux États-Unis pèsent considérablement sur les choix de Washington.

L’administration américaine se trouve face à un engagement stratégique et sécuritaire envers Israël qui entre en contradiction avec des intérêts américains plus larges, lesquels rendent nécessaire d’éviter une guerre régionale ouverte. Les divergences entre Trump et Netanyahou pourraient donc s’accentuer à mesure que le coût de la confrontation augmente, en particulier si les politiques israéliennes font obstacle à la conclusion d’un accord conforme aux intérêts américains.

Il est également important de distinguer l’alliance stratégique entre les États-Unis et Israël des intérêts personnels et politiques du Premier ministre israélien. Le soutien américain à Israël ne repose pas uniquement sur des considérations sécuritaires. Il est aussi lié à des facteurs institutionnels, politiques et électoraux aux États-Unis, ainsi qu’à l’influence historique des institutions et des groupes favorables à Israël.

Il faut rappeler qu’Israël accueille la plus grande base militaire américaine de la région. Cela ne signifie toutefois pas que les intérêts des deux parties coïncident toujours. Durant la période actuelle, un écart stratégique s’est creusé entre les objectifs américains et ceux d’Israël.

Cette guerre a montré que Netanyahou est capable d’influencer les calculs de Washington en s’appuyant sur ses réseaux de relations sécuritaires et politiques ainsi que sur l’importance d’Israël dans la stratégie régionale américaine. En contrepartie, les États-Unis supportent une part considérable des coûts militaires, économiques et diplomatiques engendrés par l’escalade.

Il est évident qu’au sein de l’administration américaine, des divergences existent quant aux relations avec Netanyahou et à la possibilité de continuer à adopter ses orientations régionales. Le soutien public de Trump à Netanyahou avant les dernières élections israéliennes témoigne de la persistance de cette alliance politique, mais ne signifie pas qu’il n’existe aucun désaccord entre les deux parties.

À mon sens, la véritable question est de savoir si Washington peut passer d’une politique d’adhésion automatique aux choix d’Israël à une politique fondée sur une définition indépendante de ses propres intérêts. Cette évolution est devenue une nécessité stratégique, mais elle ne sera pas facile. Les relations entre les États-Unis et Israël sont profondément enracinées dans les institutions américaines et ne peuvent être transformées par le seul changement de deux présidents ou d’une administration.

Néanmoins, le lien persistant entre la sécurité des États-Unis et les aventures militaires régionales pourrait, tôt ou tard, contraindre Washington à réexaminer la nature et les limites de cet engagement. Les alliances stratégiques sont censées servir des intérêts mutuels, et non se transformer en engagements sans fin, dépourvus de limites politiques ou temporelles.

Avec le recul de l’influence hégémonique traditionnelle de l’Occident au Moyen-Orient, assisterons-nous à l’émergence d’un « système de sécurité régionale » fondé sur des accords directs entre les puissances de la région ?

Je pense que la région évolue progressivement vers une recomposition de ses équilibres sécuritaires. Les puissances régionales sont de plus en plus convaincues que le recours exclusif au parapluie sécuritaire occidental ne suffit plus à protéger leurs intérêts.

Nous pourrions donc assister à des ententes directes entre l’Iran, les pays du Golfe et la Turquie, avec la participation des pays arabes et de la communauté internationale, afin d’encadrer la sécurité maritime et énergétique et d’empêcher la propagation des conflits à leurs territoires.

L’émergence d’un système global de sécurité régionale reste toutefois conditionnée par le règlement de différends majeurs, notamment le conflit entre l’Iran et Israël. Je considère qu’il s’agit de l’une des évolutions les plus importantes susceptibles de découler de la guerre actuelle, même si sa réalisation n’est ni automatique ni immédiate.

Cette guerre a montré que le recours absolu à un parapluie sécuritaire extérieur ne constitue plus une garantie suffisante de stabilité. Elle a également démontré que les pays de la région, y compris ceux du Golfe, peuvent se retrouver au cœur d’une confrontation dont ils ne maîtrisent ni le déclenchement, ni le calendrier, ni l’issue.

D’où l’importance de mettre en place un système de sécurité régionale fondé sur un dialogue direct entre l’Iran et les pays arabes, en particulier les États du Golfe. Ce dialogue devrait reposer sur le respect de la souveraineté nationale, la non-ingérence dans les affaires intérieures, la garantie de la sécurité des voies maritimes et le règlement des différends par des moyens politiques.

Il est également nécessaire que l’Irak, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et la Turquie participent, aux côtés de l’Iran, à des dialogues sécuritaires à plusieurs niveaux. Les puissances internationales pourraient contribuer à soutenir les accords conclus, sans pour autant se voir accorder le contrôle des décisions régionales.

Ce système ne doit cependant être dirigé contre aucune partie de la région, ni remplacer une hégémonie étrangère par une autre. Ce qui est nécessaire, c’est un cadre de coopération garantissant la sécurité de tous et empêchant que les territoires des pays de la région soient utilisés comme bases de lancement d’agressions contre d’autres États.

La sécurité du Moyen-Orient ne peut rester l’otage des calculs électoraux à Washington ou à Tel-Aviv. La région a besoin d’une nouvelle équation sécuritaire reposant sur un principe fondamental : la stabilité d’un pays ne peut être obtenue au prix de la sécurité des autres.

Comment évaluez-vous les résultats des élections en Israël ? Quelle faction politique parviendra à former un gouvernement de coalition ? Trump interviendra-t-il pour soutenir Netanyahou ?

Les résultats des élections en Israël ont mis en évidence la persistance des divisions politiques et les difficultés à former une majorité parlementaire stable. Ils ont placé Netanyahou au cœur de négociations complexes en vue de la formation d’une coalition.

Il est impossible de prévoir quel camp parviendra à former le gouvernement tant que les contours des accords politiques ne seront pas définis. Trump pourrait probablement mobiliser son influence politique pour soutenir la stabilité d’un gouvernement israélien conforme à ses priorités régionales. Cela ne signifie toutefois pas nécessairement qu’il apportera un soutien personnel et inconditionnel à Netanyahou, car les intérêts américains resteront le principal déterminant de sa position.

Les résultats des élections ont également révélé une profonde fracture au sein de la société israélienne et de ses élites politiques, notamment sur la conduite de la guerre, l’avenir des relations avec les États-Unis, le coût de la confrontation régionale et les questions intérieures, devenues des facteurs de polarisation intense.

La diminution de la capacité du camp de Netanyahou à obtenir une majorité parlementaire stable constitue une épreuve politique majeure pour lui, mais ne signifie pas nécessairement la fin de sa carrière politique. Le système israélien repose sur des gouvernements de coalition. La capacité à réunir 61 sièges à la Knesset est donc déterminante, et non le seul nombre de sièges obtenus par le plus grand parti.

De son côté, l’opposition est confrontée à la difficulté de réunir des formations aux orientations politiques et sécuritaires diverses. La constitution d’un gouvernement alternatif dépendra donc de sa capacité à surmonter ses divergences internes et à conclure des accords de coalition durables.

Concernant Trump, la convergence de ses positions avec celles de Netanyahou sur l’Iran, la sécurité régionale et les relations stratégiques entre Washington et Tel-Aviv montre qu’il a un intérêt politique à préserver un partenaire tel que le Premier ministre israélien. Son intervention pourrait prendre la forme d’un soutien politique, médiatique et diplomatique, ainsi que d’une influence sur les calculs des partis et des personnalités israéliennes proches de l’administration américaine.

Il ne faut toutefois pas surestimer la capacité de la Maison-Blanche à contrôler les décisions politiques en Israël. Les équilibres parlementaires restent soumis à des considérations intérieures, aux positions des partis religieux et nationalistes ainsi qu’aux calculs des dirigeants politiques eux-mêmes.

Plus important encore, les élections ne reflètent pas uniquement la rivalité entre Netanyahou et ses adversaires. Elles soulèvent une question plus large concernant l’avenir du projet politique et sécuritaire d’Israël après la guerre : le régime israélien réévaluera-t-il ses choix régionaux ou poursuivra-t-il sa politique d’escalade et de dépendance à l’égard du soutien américain ?

De mon point de vue, quel que soit le profil du prochain gouvernement, celui-ci devra faire face à des défis stratégiques plus importants qu’avant la guerre. Les principaux seront la reconstruction de sa capacité de dissuasion, la gestion des divisions intérieures, la redéfinition de ses relations avec Washington et l’adaptation à une réalité régionale qui ne peut plus être gérée uniquement par des moyens militaires.

S’agissant de l’avenir de Netanyahou, la diminution du nombre de membres du bloc qui le soutient par rapport à la précédente Knesset le confronte à un défi politique manifeste, mais ne signifie pas nécessairement son départ immédiat du pouvoir. Il faut distinguer le fait d’obtenir davantage de sièges de la capacité à former un gouvernement stable.

La question n’est donc plus seulement de savoir si Trump continuera à soutenir Netanyahou, mais aussi de déterminer la nature et les limites de ce soutien. Le président américain pourrait préférer conserver un partenaire politique qu’il connaît bien. Il a cependant également besoin d’un gouvernement israélien capable de répondre aux priorités régionales de Washington, notamment concernant l’Iran, le détroit d’Ormuz et l’avenir des arrangements sécuritaires.

En définitive, la guerre actuelle ne constitue pas simplement un affrontement militaire entre l’Iran, les États-Unis et Israël. Elle représente une épreuve plus vaste pour l’avenir des rapports de force internationaux et régionaux. Elle a démontré que la supériorité militaire ne signifie pas nécessairement la capacité d’imposer un nouvel ordre politique et que la sécurité régionale ne peut rester exclusivement soumise aux rapports de force et aux mécanismes de dissuasion.

La prochaine étape pourrait être marquée par une redéfinition de l’influence américaine, des limites de la puissance israélienne et du rôle des puissances régionales dans la construction d’un nouveau système de sécurité. La réussite d’une telle évolution dépendra toutefois de la capacité des pays de la région à transformer les enseignements de la guerre en une compréhension politique commune et en institutions sécuritaires durables.

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