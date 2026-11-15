Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, Yahya Sari, porte-parole des forces armées yéménites, a rapporté le ciblage d'éléments liés à l'Arabie saoudite dans la province de Lahj.

Il a ajouté : Le centre de rassemblement des forces sous le commandement de Badr al-Harbi dans la région de Khuraz dans la province de Lahj a été ciblé par plusieurs missiles balistiques.

Le porte-parole des forces armées yéménites a déclaré : Au cours de ces attaques de missiles, des dizaines d'éléments ennemis ont été tués et blessés, et de nombreux équipements militaires ont été détruits.

Auparavant, Hizam al-Assad, membre éminent du bureau politique du mouvement Ansarullah du Yémen, avait souligné : Les forces armées yéménites ne sont pas encore entrées dans la véritable bataille, et une escalade généralisée du conflit pourrait conduire à l'effondrement du régime Al Saoud. La structure gouvernementale de l'Arabie saoudite est fragile et dépend des puits de pétrole. Les opérations des forces armées yéménites ont de vastes conséquences mais elles n'ont pas encore procédé à une escalade généralisée du conflit. Tous les commandants et officiers qui gèrent l'agression militaire contre le Yémen ont la nationalité saoudienne. La victoire des forces armées yéménites dans deux batailles — la côte ouest et la province de Taëz — a exercé une forte pression sur Riyad et même sur Washington. Le peuple yéménite a agi à partir d'une position défensive et n'a pas été l'initiateur de l'agression. Le processus de production d'armements militaires au Yémen est une voie stratégique, à long terme et continue.