Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le communiqué indique que, le gouvernement argentin ayant pris une mesure hostile contraire aux principes fondamentaux du droit international en qualifiant de terroriste le Corps des gardiens de la Révolution islamique, qui constitue l’une des composantes officielles des forces armées de la République islamique d’Iran, l’Iran a décidé d’appliquer le principe de réciprocité.

Le ministère s’est appuyé sur la loi intitulée « Mesures réciproques face à la désignation du Corps des gardiens de la Révolution islamique comme organisation terroriste par les États-Unis », adoptée en 2019. Cette loi stipule que « tous les pays qui, de quelque manière que ce soit, se conforment à la décision des États-Unis de désigner le Corps des gardiens de la Révolution islamique comme organisation terroriste ou la soutiennent sont soumis à des mesures de réciprocité ».

Sur cette base, la République islamique d’Iran considère que la marine et l’armée de l’air argentines relèvent du champ d’application de cette loi et de ses dispositions, et les désigne comme organisations terroristes.

Le communiqué souligne enfin que le gouvernement argentin assumera l’entière responsabilité de toutes les conséquences découlant de cette décision.

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