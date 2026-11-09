Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon le quotidien Al-Araby Al-Jadeed, le CGRI a annoncé samedi soir que deux pétroliers en infraction, l’un à l’est du détroit d’Ormuz et l’autre à l’intérieur de celui-ci, avaient heurté des mines et avaient été immobilisés après avoir tenté d’emprunter une voie non autorisée dans les eaux du détroit.

Une série d’attaques maritimes survenues au cours de la première semaine de novembre a fait deux morts parmi les marins. Ces incidents ont eu lieu après l’attaque contre le pétrolier Philos Sapphire, le 4 novembre, ainsi que la mort d’un marin indien, deux jours auparavant, au large des côtes d’Oman. Selon un rapport publié le 6 novembre par Argus Media, spécialisé dans les marchés de l’énergie et le transport de marchandises, onze attaques ont été recensées en une semaine, entraînant le naufrage de trois navires.

Ces attaques ont coïncidé avec des frappes contre l’île iranienne de Qeshm, située dans le détroit d’Ormuz. Le 6 novembre, les forces américaines ont mené des frappes limitées contre des positions de défense aérienne sur cette île, après que le CGRI eut abattu un drone MQ-1.

À la suite de ces événements, les coûts du transport maritime ont de nouveau augmenté, atteignant 30 % de la valeur des cargaisons. Ce chiffre a été rapporté le 3 novembre par Lloyd’s List, une publication spécialisée dans le transport maritime et le commerce maritime.

Les équipages se détournent des routes dangereuses

Ces événements meurtriers pèsent sur le commerce mondial. Toute incertitude concernant la sécurité du transport énergétique et des chaînes d’approvisionnement entraîne une multiplication des coûts d’assurance et de transit des navires, ainsi qu’une forte hausse des prix. Cette situation affecte également la mobilité de la main-d’œuvre et la volonté des marins de travailler dans des environnements dangereux, notamment dans des zones telles que le détroit d’Ormuz, la mer d’Arabie et le détroit de Bab el-Mandeb, devenues des foyers majeurs de risques géopolitiques.

Raed al-Masri, spécialiste de l’économie politique, a souligné ces conséquences dans un entretien accordé à Al-Araby Al-Jadeed. Il a précisé que les répercussions de cette situation ne se limitaient pas au transport de marchandises, mais concernaient un éventail beaucoup plus large d’activités économiques.

L’ampleur de la crise se manifeste notamment par la présence de milliers de marins bloqués dans la région du détroit d’Ormuz, désormais transformée en zone de guerre dangereuse. Les équipages sont confrontés à des conditions de vie et de travail difficiles, à des retards dans le versement de leurs salaires ainsi qu’à la menace permanente d’attaques. Aucun calendrier précis n’a par ailleurs été annoncé pour leur évacuation et leur transfert. Ces éléments figurent dans un rapport publié le 6 novembre par The Maritime Gazette, un site spécialisé dans l’actualité du transport maritime et des ports.

Face à ces obstacles, le monde est contraint de rechercher de nouvelles solutions et des itinéraires de substitution pour surmonter la crise. Cette responsabilité incombe en premier lieu aux pays du Golfe, parmi les principaux exportateurs d’énergie.

Selon al-Masri, le passage clandestin des navires et la désactivation de leurs systèmes d’identification automatique comportent de graves risques, notamment des collisions avec des mines, des actes de piraterie et des disparitions en mer. Il estime que le seul moyen d’éviter ces dangers consiste à établir une coordination sécuritaire claire avec l’Iran, qu’il considère comme la partie exerçant de facto le contrôle sur le détroit d’Ormuz.

Ce spécialiste attribue l’origine de cette impasse aux politiques américaines, qui ont, selon lui, attisé la guerre dans la région et perturbé les chaînes d’approvisionnement et les circuits énergétiques. Cette situation menace directement la sécurité des pays arabes riverains du Golfe et rend nécessaire une réévaluation globale des équilibres régionaux. Celle-ci devrait également prendre en compte la stabilité, la prospérité économique, les investissements, les banques et les marchés boursiers, dans la mesure où la sécurité énergétique mondiale est étroitement liée aux tensions internationales.

Les pays du Golfe cherchent à contenir les tensions avec l’Iran

Les inquiétudes des pays arabes riverains du Golfe face à l’aggravation des tensions se traduisent par une intensification des efforts de médiation visant à empêcher le déclenchement d’une guerre généralisée. Ces initiatives se sont renforcées après les frappes américaines contre les systèmes de missiles sur l’île de Qeshm, à l’approche des élections de mi-mandat au Congrès américain.

Dans le même temps, Téhéran maintient ses sept conditions pour la réouverture du détroit d’Ormuz, parmi lesquelles figurent la levée des sanctions pétrolières et le déblocage des avoirs gelés. Le quotidien britannique The Guardian a évoqué ces exigences dans un article publié le 3 novembre.

Pour al-Masri, dans un contexte où les défis régionaux sont étroitement imbriqués, parvenir à une entente avec l’Iran constitue une nécessité incontournable et non une simple option. Il estime qu’un tel accord est essentiel pour définir les circuits de production mondiaux et garantir la sécurité des chaînes d’approvisionnement maritimes.

Il souligne également que l’adoption de politiques neutres et le refus de s’aligner sur les différents blocs internationaux pourraient contribuer à protéger les sociétés des pays du Golfe et à assurer la continuité d’un approvisionnement énergétique sûr et efficace.

L’extension de la liste noire des navires

De son côté, l’Iran poursuit une stratégie fondée sur l’intensification des pressions. Celle-ci repose notamment sur la fermeture du détroit d’Ormuz et l’augmentation du coût de toute tentative de passage sans coordination avec Téhéran. Cette stratégie vise à alourdir le prix d’une guerre directe pour les États-Unis et le régime sioniste et à faire peser de lourdes conséquences économiques sur le reste du monde, y compris sur les pays qui ne participent pas au conflit.

Selon l’analyse de Zian Zouane, spécialiste de l’économie politique, les perturbations du trafic maritime résultent notamment de l’imposition de droits de passage sélectifs aux navires autorisés à transiter et du ciblage des bâtiments qui traversent le détroit d’Ormuz sans coordination préalable. Cela concerne également les navires qui tentent de dissimuler leur passage en naviguant de nuit ou en désactivant leurs systèmes radar.

Dans un entretien accordé à Al-Araby Al-Jadeed, Zouane explique que l’ensemble de ces mesures augmente le coût de la guerre pour tous, en particulier pour les pays arabes riverains du Golfe ainsi que pour les grands consommateurs d’énergie aux États-Unis et en Europe.

Dans ce contexte, l’Organisation iranienne des ports et de la navigation dans le Golfe a élargi sa liste noire, portant à 239 le nombre de navires qui y figurent au 5 novembre, contre 77 en septembre dernier. L’organisation menace ces bâtiments de sanctions ou de saisie. En réaction, Washington a également imposé des sanctions contre cette organisation.

Selon un rapport publié le 6 novembre par Splash247, une plateforme spécialisée dans le marché du transport maritime, ces évolutions ont fait chuter à neuf navires par jour en moyenne le nombre de passages observables dans le détroit d’Ormuz, contre 85 par jour avant la guerre contre l’Iran.

Zouane estime que la hausse des coûts de l’énergie est devenue l’un des principaux moteurs des manifestations dans plusieurs capitales européennes et un facteur ayant pesé sur les résultats politiques, notamment sur la défaite du Parti républicain aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

Il ajoute que les compagnies maritimes et les assureurs ont également augmenté les primes de risque pour le passage par le détroit d’Ormuz. Cette hausse reflète, selon lui, les réalités sur le terrain plutôt que les déclarations américaines concernant le contrôle de ce passage stratégique. Les compagnies établissent leurs tarifs en fonction des risques réels sur les routes maritimes longeant les côtes iraniennes et omanaises.

Compte tenu de la succession des événements dans le détroit d’Ormuz, les frais de transit, de transport et d’assurance augmentent à chaque navire coulé ou touché par un projectile, ainsi qu’à chaque marin tué dans les attaques répétées. Des projectiles non identifiés prennent également pour cible les navires qui empruntent cette voie sans coordination préalable.

Pour Zouane, cette situation montre que les marchés évaluent les risques avec davantage de précision que ne le font les positions et les déclarations politiques officielles.

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